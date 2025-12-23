Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΡωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα

 23.12.2025 - 13:23
Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις σε «ενοχλητικά» θέματα στις μεταξύ τους σχέσεις λέει η Μόσχα

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ένας άλλος γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν σειρά διενέξεων που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύσκολες ώρες για πτήση προς Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί και κατευθύνθηκε εκτάκτως στην Πάφο
Απίστευτα video: Η στιγμή που σημειώνεται black out εν μέσω της κακοκαιρίας - Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο
Θα πας για βόλτα αυτές τις γιορτές; Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Σκληρές εικόνες: Σοκαριστικό video λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Χαράλαμπου Νικολάου - Ο δράστης κρυβόταν και γελούσε
«Μελομακάρονο ή κουραμπιές;» Τα πειράγματα της Κατερίνας Αγαπητού σε συνεργάτη της στον αέρα - Δες το βίντεο και θα χαμογελάσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διπλωματική απάντηση για Μπρένο και Σένσι - Τι είπε για το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ του Μαγιαμπέλα

 23.12.2025 - 13:09
Επόμενο άρθρο

Αναφορές για προβλήματα με τη JCC - Δεν πραγματοποιούνται ψηφιακές πληρωμές ή αναλήψεις χρημάτων

 23.12.2025 - 13:34
VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

Στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΕΝ Λάρνακας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

  •  23.12.2025 - 12:26
Πληροφορίες «Τ»: Πολιτική κίνηση με μήνυμα ενότητας - Αποδέχεται την πρόταση του ΔΗΚΟ ο Μιχάλης Γιακουμή

Πληροφορίες «Τ»: Πολιτική κίνηση με μήνυμα ενότητας - Αποδέχεται την πρόταση του ΔΗΚΟ ο Μιχάλης Γιακουμή

  •  23.12.2025 - 11:30
Αποκάλυψη Φυτιρή: «Αποποιούμαι εφ΄όρου ζωής την Υπουργική Σύνταξη και το εφάπαξ»

Αποκάλυψη Φυτιρή: «Αποποιούμαι εφ΄όρου ζωής την Υπουργική Σύνταξη και το εφάπαξ»

  •  23.12.2025 - 12:44
Αστυνομία: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για άγριο ξυλοδαρμό Ισραηλινού στη Λεμεσό

Αστυνομία: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για άγριο ξυλοδαρμό Ισραηλινού στη Λεμεσό

  •  23.12.2025 - 12:42
Αναφορές για προβλήματα με τη JCC - Δεν πραγματοποιούνται ψηφιακές πληρωμές ή αναλήψεις χρημάτων

Αναφορές για προβλήματα με τη JCC - Δεν πραγματοποιούνται ψηφιακές πληρωμές ή αναλήψεις χρημάτων

  •  23.12.2025 - 13:34
Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο

Δύο σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο - Πώς συνδέονται με τα 5.3 Ρίχτερ που «ταρακούνησαν» την Πάφο

  •  23.12.2025 - 11:37
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ηλεκτρικό προϊόν - Ελέγξτε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ηλεκτρικό προϊόν - Ελέγξτε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

  •  23.12.2025 - 12:33
Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία στη Σκαρίνου: Πέθανε μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών της η 71χρονη στον αυτοκινητόδρομο

  •  23.12.2025 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα