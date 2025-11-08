Ρεκόρ τηλεθέασης για το “Λούης Night Show” – Άγγιξε το 36%- Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Prime time ο Λούης

Με το ευρηματικό του χιούμορ, τις σπαρταριστές ενότητες και την ανεπανάληπτη επικοινωνία του με το κοινό, ο Πατσαλίδης καταφέρνει κάθε χρόνο να ξεπερνά τον ίδιο του τον εαυτό, σημειώνοντας ακόμη υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης από την προηγούμενη σεζόν.

Αυθεντικός, αιχμηρός, αλλά πάντα με σεβασμό και ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα, ο Λούης έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζει φθορά. Το «Λούης Night Show» παραμένει το απόλυτο talk & comedy show της Κύπρου, ένας συνδυασμός σάτιρας, επικαιρότητας και συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορεί να προσφέρει.