Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΡεκόρ τηλεθέασης για το “Λούης Night Show” – Άγγιξε το 36%- Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Prime time ο Λούης
LIFESTYLE

Ρεκόρ τηλεθέασης για το “Λούης Night Show” – Άγγιξε το 36%- Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Prime time ο Λούης

 08.11.2025 - 10:50
Ρεκόρ τηλεθέασης για το “Λούης Night Show” – Άγγιξε το 36%- Αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Prime time ο Λούης

Ο Λούης Πατσαλίδης συνεχίζει ασταμάτητα την εντυπωσιακή του πορεία στην κυπριακή τηλεόραση, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία έχει... όνομα και υπογραφή. Η χθεσινή εκπομπή του, Παρασκευή βράδυ, σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για φέτος, αγγίζοντας το εντυπωσιακό 36% σε τέταρτο, και επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι ο αγαπημένος stand-up comedian παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της prime time ζώνης.

Με το ευρηματικό του χιούμορ, τις σπαρταριστές ενότητες και την ανεπανάληπτη επικοινωνία του με το κοινό, ο Πατσαλίδης καταφέρνει κάθε χρόνο να ξεπερνά τον ίδιο του τον εαυτό, σημειώνοντας ακόμη υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης από την προηγούμενη σεζόν.

Αυθεντικός, αιχμηρός, αλλά πάντα με σεβασμό και ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα, ο Λούης έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζει φθορά. Το «Λούης Night Show» παραμένει το απόλυτο talk & comedy show της Κύπρου, ένας συνδυασμός σάτιρας, επικαιρότητας και συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορεί να προσφέρει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου- Ποιοι γιορτάζουν – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ανησυχητική αύξηση στις φυγές ανηλίκων από χώρους φιλοξενίας – Ρεκόρ καταγγελιών το 2025
Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος – Εκτεταμένες ζημιές - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

 08.11.2025 - 10:45
Επόμενο άρθρο

The Nicosia Christmas Market: Πότε ανοίγει τις πόρτες της η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Ώρες και μέρες λειτουργίας

 08.11.2025 - 11:12
ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού άντρα στην Αγία Νάπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα

  •  08.11.2025 - 11:33
ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

  •  08.11.2025 - 11:13
ΥΠΑΜ: Προϋπόθεση για εθνική επιβίωση η ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων

ΥΠΑΜ: Προϋπόθεση για εθνική επιβίωση η ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων

  •  08.11.2025 - 11:37
Πρόεδρος: «Σχετική και με SAFE η απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων»

Πρόεδρος: «Σχετική και με SAFE η απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων»

  •  08.11.2025 - 11:19
Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

Φονικός ανεμοστρόβιλος στη Βραζιλία - 130 τραυματίστηκαν και πέντε έχασαν τη ζωή τους - Ανατριχιαστικές εικόνες

  •  08.11.2025 - 10:45
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

  •  08.11.2025 - 09:47
Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

  •  08.11.2025 - 07:28
Κεραυνοί και αστραπές έκαναν τη νύχτα…μέρα - Εντυπωσιακές εικόνες από Λεμεσό και Πάφο

Κεραυνοί και αστραπές έκαναν τη νύχτα…μέρα - Εντυπωσιακές εικόνες από Λεμεσό και Πάφο

  •  08.11.2025 - 10:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα