The Nicosia Christmas Market: Πότε ανοίγει τις πόρτες της η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Ώρες και μέρες λειτουργίας

Τι να περιμένετε:



- Μια προσεκτικά επιλεγμένη Handmade In Cyprus αγορά με διαφορετικούς καλλιτέχνες χειροποίητων δημιουργιών κάθε μέρα

- Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους

- Γευστικά περίπτερα με φαγητό και ποτό

- Ζωντανές εμφανίσεις και χριστουγεννιάτικη διασκέδαση

- Και πολλά ακόμη!

Ελάτε να απολαύσετε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, να βρείτε μοναδικά χειροποίητα δώρα και να στηρίξετε τις τοπικές επιχειρήσεις αυτά τα Χριστούγεννα.

Τοποθεσία: Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας αγοράς:



- 29–30 Νοεμβρίου → 11:30 – 21:30

- 6 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30

- 14 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30

- 20–21 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30

- 22–24 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00

- 27–28 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30

- 29–30 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00

- 2 Ιανουαρίου → 18:00 – 22:00

- 3–4 Ιανουαρίου → 11:30 – 21:30

Είσοδος ελεύθερη για όλους

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Λευκωσία θα λάμψει πιο φωτεινά από ποτέ!

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus