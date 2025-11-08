The Nicosia Christmas Market: Πότε ανοίγει τις πόρτες της η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Ώρες και μέρες λειτουργίας

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού άντρα στην Αγία Νάπα.
- Μια προσεκτικά επιλεγμένη Handmade In Cyprus αγορά με διαφορετικούς καλλιτέχνες χειροποίητων δημιουργιών κάθε μέρα
- Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους
- Γευστικά περίπτερα με φαγητό και ποτό
- Ζωντανές εμφανίσεις και χριστουγεννιάτικη διασκέδαση
- Και πολλά ακόμη!
Ελάτε να απολαύσετε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, να βρείτε μοναδικά χειροποίητα δώρα και να στηρίξετε τις τοπικές επιχειρήσεις αυτά τα Χριστούγεννα.
Τοποθεσία: Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία
- 29–30 Νοεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 6 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 14 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 20–21 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 22–24 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00
- 27–28 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 29–30 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00
- 2 Ιανουαρίου → 18:00 – 22:00
- 3–4 Ιανουαρίου → 11:30 – 21:30
Είσοδος ελεύθερη για όλους
Αυτά τα Χριστούγεννα, η Λευκωσία θα λάμψει πιο φωτεινά από ποτέ!
*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus
