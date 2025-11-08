Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

The Nicosia Christmas Market: Πότε ανοίγει τις πόρτες της η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Ώρες και μέρες λειτουργίας

 08.11.2025 - 11:12
The Nicosia Christmas Market: Πότε ανοίγει τις πόρτες της η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Ώρες και μέρες λειτουργίας

 08.11.2025 - 11:12

Διοργανώνεται από το Handmade In Cyprus, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, και η Πλατεία Ελευθερίας θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό Χριστουγεννιάτικο Χωριό που θα συνδέεται με την Παραμυθούπολη.

Τι να περιμένετε:


- Μια προσεκτικά επιλεγμένη Handmade In Cyprus αγορά με διαφορετικούς καλλιτέχνες χειροποίητων δημιουργιών κάθε μέρα
- Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους
- Γευστικά περίπτερα με φαγητό και ποτό
- Ζωντανές εμφανίσεις και χριστουγεννιάτικη διασκέδαση
- Και πολλά ακόμη!

Ελάτε να απολαύσετε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, να βρείτε μοναδικά χειροποίητα δώρα και να στηρίξετε τις τοπικές επιχειρήσεις αυτά τα Χριστούγεννα.

Τοποθεσία: Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας αγοράς:


- 29–30 Νοεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 6 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 14 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 20–21 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 22–24 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00
- 27–28 Δεκεμβρίου → 11:30 – 21:30
- 29–30 Δεκεμβρίου → 18:00 – 22:00
- 2 Ιανουαρίου → 18:00 – 22:00
- 3–4 Ιανουαρίου → 11:30 – 21:30

Είσοδος ελεύθερη για όλους

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Λευκωσία θα λάμψει πιο φωτεινά από ποτέ!

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

