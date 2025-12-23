Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ηλεκτρικό προϊόν - Ελέγξτε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

 23.12.2025 - 12:33
Σε ανακοίνωση σχετικά με ανάκληση προϊόντως προχώρησε το Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με αριθμό ΕΑΗ-2025-105 / 12-2025 και αφορά πάνελ φωτισμού LED (LED Panel light) / 20 W, AC 160-265V, 6500K.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπιστεί στην αγορά το εν λόγω προϊόν, το οποίο δεν φέρει τις απαιτούμενες σημάνσεις, και δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Προϊόν

• Κατηγορία: Φωτιστικά

• Είδος: Πάνελ φωτισμού LED (LED Panel light)

• Εμπορική επωνυμία: Δεν αναγράφεται

• Κατασκευαστής: Δεν αναγράφεται

• Μοντέλο: Δεν αναγράφεται

• Χαρακτηριστικά: 20 W, AC 160-265V, 6500K

• Εισαγωγέας στην Ε.Ε.: NICOS FOTSIOS LTD

(Τηλ. 22753457)

Oι καταναλωτές που εντοπίσουν ότι τα πιο πάνω προϊόντα είναι εγκατεστημένα στα υποστατικά τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στον οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού, ώστε να διευθετηθεί η αντικατάστασή τους από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σημειώνεται ότι, ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Καλούνται οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν / εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Επιπρόσθετα, καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους πελάτες τους που έχουν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο προϊόν για να προβούν σε αντικατάστασή του.

Τα προϊόντα που θα αντικατασταθούν θα πρέπει να επιστραφούν στον εισαγωγέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Δείτε φωτογραφία:

Στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΕΝ Λάρνακας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

