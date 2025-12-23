VIDEO - Χριστοδουλίδης: Η τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ δείχνει ανθεκτικότητα - Η Τουρκία απουσιάζει λόγω δικής της ευθύνης

Όπως σημείωσε, η πρόσφατη τριμερής διάσκεψη, η δέκατη κατά σειρά, «από μόνο του δείχνει την ανθεκτικότητα αυτής της συνεργασίας σε δύσκολες περιόδους, με εξελίξεις και προκλήσεις στην περιοχή». Ο Πρόεδρος τόνισε ότι από τη συνάντηση προκύπτει σαφής ενίσχυση της συνεργασίας, κυρίως σε τρεις βασικούς τομείς: την ενέργεια, την άμυνα και ασφάλεια, καθώς και την πολιτική προστασία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται σταθερά στη βάση μιας θετικής ατζέντας και επιδιώκει συνεργασίες με όλα τα κράτη της περιοχής», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν ερχόμαστε κοντά με άλλες χώρες λόγω της Τουρκίας, αλλά στη βάση μιας θετικής προσέγγισης για τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας».

Αναφερόμενος στην απουσία της Τουρκίας από τις περιφερειακές συνεργασίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε:

"Από τις περιφερειακές συναντήσεις απουσιάζει η Τουρκία λόγω δικής της ευθύνης, επειδή δεν σέβεται σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασία. Επιχειρεί να προωθήσει μια προσέγγιση όπου θα ιεραρχεί ή θα επιβάλλεται στα άλλα κράτη και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μακάρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες με το Κυπριακό και με άλλα θέματα, ώστε να συμμετέχει και η Τουρκία."

Σε ερώτηση για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα κοινής ασφάλειας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «τα ζητήματα διακυβέρνησης της ασφάλειας αφορούν όλες τις χώρες της περιοχής» και χαρακτήρισε το υπό σχεδιασμό κέντρο «ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και σύνθετων προκλήσεων που ανακύπτουν στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας».

