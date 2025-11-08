ΥΠΑΜ: Προϋπόθεση για εθνική επιβίωση η ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων

Ως εκ τούτου, ανέφερε ο κ. Πάλμας, "η διατήρηση των αμυντικών μας δυνατοτήτων σε υψηλό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών, που αφενός ενισχύουν την αποτρεπτική μας ικανότητα και αφετέρου συμβάλλουν στην προαγωγή της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας".

Σε αυτή την προσπάθεια, τόνισε, η Αεροπορία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ως δύναμη επιτήρησης, ταχείας αντίδρασης και υποστήριξης επιχειρήσεων, τόσο στον εναέριο χώρο όσο και στο έδαφος, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε περίσταση.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα έχει θρησκευτικό, πνευματικό και στρατιωτικό χαρακτήρα και αποτελεί για την Αεροπορία μας μια σημαντική ευκαιρία να αναγνωρίσει την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της, να τιμήσει τους ηρωικώς πεσόντες της και να μνημονεύσει όσους υπηρέτησαν με αυταπάρνηση τον ιερό σκοπό της υπεράσπισης της ελευθερίας της πατρίδας μας».

Με γνώμονα πάντοτε το χρέος προς την Πατρίδα, οφείλουμε, όπως είπε, να αναγνωρίσουμε ότι η προσφορά της Εθνικής Φρουράς, υπήρξε σημαντική σε κάθε κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα, έξι και πλέον δεκαετίες από την ίδρυσή της, και με την τουρκική κατοχή και προκλητικότητα να συνεχίζονται, οι Ένοπλές μας Δυνάμεις έχουν αναλάβει ένα νέο σύνθετο ρόλο, συμπλήρωσε.

Σήμερα, λοιπόν συνέχισε, «με αιώνιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και μνημονεύουμε τους αεροπόρους που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τον Ιούλιο του 1974, καθώς και όλους όσοι, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, έχασαν τις ζωές τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε περίοδο ειρήνης.

Η θυσία τους, είπε ο κ. Πάλμας, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προσφοράς, γενναιοψυχίας και σταθερής αφοσίωσης στο καθήκον, προσθέτοντας πως η μνήμη τους παραμένει ακατάλυτη στη συλλογική μας συνείδηση, υπενθυμίζοντάς μας διαρκώς το βάρος και τη σημασία του καθήκοντος που έχουμε αναλάβει.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό της αεροπορίας, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους συμβασιούχους οπλίτες, τους σμηνίτες, και το πολιτικό προσωπικό της δύναμης, ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την αμέριστη ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για τη σημαντική προσφορά τους.

Όπως ανέφερε, αυτοί είναι οι άνθρωποι που, νυχθημερόν, με επαγγελματισμό και συνέπεια, αξιολογούν τις προκλήσεις και τους κινδύνους, ανταποκρίνονται με ακρίβεια και ψυχραιμία σε κάθε αποστολή και κρατούν ασφαλείς τους ουρανούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής, ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Διοικητή Αεροπορίας και σε όλο το προσωπικό για την επίμοχθη προσπάθεια που διαχρονικώς καταβάλλουν, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς και τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας.

Τους κάλεσε επίσης να συνεχίσουν με τον τον ίδιο ζήλο, την ίδια αξιοπρέπεια, το ίδιο ήθος και την ίδια αποφασιστικότητα να υπηρετούν τον ιερό σκοπό τους,σημειώνοντας πως ο ρόλος τους είναι κρίσιμος και αναντικατάστατος.

Πηγή: ΚΥΠΕ