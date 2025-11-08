Έχετε σκυλάκι; 5+1 φορές που η συμπεριφορά σας το μπερδεύει

Από την πρώτη μέρα που ο τετράποδος φίλος μας κάνει την είσοδό του στη ζωή μας, προσπαθούμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τη συμπεριφορά του. Όταν το κάνουμε μόνοι μας, ακόμα κι αν είχαμε στο παρελθόν σκύλο ξανά, στηριζόμαστε σε προηγούμενες εμπειρίες, σε στερεότυπα που έχουν καθιερωθεί για τα κατοικίδια, σε καταστάσεις που έχουμε ακούσει. Όλα αυτά, όπως είναι λογικό, μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα, γιατί ενώ αγαπάμε τον τετράποδο φίλο μας, είναι πολύ πιθανό να παρερμηνεύσουμε την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του.

Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και με τον σκύλο, στην προσπάθειά του να καταλάβει γιατί κάνουμε κάποια πράγματα. Εκεί που μπερδεύεται περισσότερο είναι σε αυτά που κάνει και τον επιβραβεύουμε και σε εκείνα που τον μαλώνουμε.

Ας δούμε μερικά κλασικά παραδείγματα από αυτά που κάνουμε και αφήνουμε τον σκύλο να μας κοιτάει απορημένος:

1. Αντιδράμε όταν μας δαγκώνει

Ειδικά τα κουτάβια, χρησιμοποιούν τα δόντια τους για να ανακαλύψουν τον κόσμο και τα ερεθίσματα που συναντούν στο περιβάλλον. Πάνω στο παιχνίδι, κάνουν κάτι πολύ φυσιολογικό για εκείνα, να μας δαγκώνουν. Επιπλέον, το δάγκωμα, η χρήση δηλαδή των δοντιών και του στόματος, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, όπως και το ότι μας γλείφουν. Χωρίς να ελέγχουν τη δύναμή τους, χωρίς να θέλουν να μας πονέσουν, απλά ανοίγουν το στόμα και μας δαγκώνουν. Όταν αντιδράμε, όταν βγάζουμε αυτόν τον ήχο πόνου, τρομάζουν και ξαφνιάζονται. Τους παίρνει καιρό μέχρι να καταλάβουν ότι δεν τα απορρίπτουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουν. Όσο για τους ενήλικους σκύλους, ίσως είναι μια συμπεριφορά που τους έχει μείνει από το παρελθόν και ποτέ δεν διορθώθηκε. Όμως, ποτέ δεν είναι αργά για να μάθουν τι επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι.

2. Τον παίρνουμε αγκαλιά

Ενώ ο τετράποδος φίλος μας έχει πολλούς τρόπους να δείξει την αγάπη του, όταν έρχεται η ώρα να τον αγκαλιάσουμε, δείχνει να μην το απολαμβάνει όσο εμείς. Το να βάλουμε τα χέρια μας γύρω του, να τον σφίξουμε, να τον σηκώσουμε στα δύο πόδια, ίσως να του προκαλεί δυσφορία. Στη φύση, αυτή είναι μια μέθοδος πάλης μεταξύ δύο σκύλων, ένας τρόπος να ακινητοποιηθούν, οπότε θα ψάξουν τρόπο να ξεφύγουν. Κάποιοι σκύλοι ίσως γίνουν επιθετικοί, αρχικά γρυλίζοντας και αποκτώντας σφιχτό σώμα, δείχνοντας έτσι ότι δεν τους αρέσει. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Οι σκύλοι που είχαν άσχημο παρελθόν κακοποίησης, δεν είναι άνετοι με την σωματική επαφή και το δείχνουν είτε φοβισμένοι είτε επιθετικοί. Οπότε, πέρα από το τι θέλουμε εμείς, θα πρέπει να σεβόμαστε τα όρια που θέτει ο κάθε σκύλος.

3. Τον μαλώνουμε όταν τρώει από τα σκουπίδια

Για τον σκύλο είναι απλά η διαδικασία που κάνει κάθε μέρα, να τρώει, δηλαδή, φαγητό. Για εμάς, το να τρώει από τα σκουπίδια ή τον κάδο είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά και επικίνδυνο για την υγεία του. Εκείνος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, οπότε μπερδεύεται γιατί του λέτε “μπράβο” όταν τρώει από το μπολ, αλλά ακούει τον αυστηρό τόνο σας όταν κάνει ανασκαφές στα απορρίμματα.

4. Τον αφήνουμε μόνο του για ώρες

Ειδικά οι σκύλοι που έχουν μεγαλώσει σε καταφύγια, που έχουν ζήσει κακοποίηση και αδιαφορία, περνούν πολύ δύσκολα όταν τους αφήνουμε μόνους. Θα έχετε παρατηρήσει πως μόλις δουν τον κηδεμόνα τους να κάνει τις συγκεκριμένες κινήσεις που μαρτυρούν ότι θα φύγει, αφήνουν φαγητό και παιχνίδια στην άκρη και τον ακολουθούν με μεγάλα, γουρλωμένα μάτια. Μέχρι να το συνηθίσουν, μέχρι να πειστούν ότι ο άνθρωπός τους θα γυρίσει, βιώνουν μεγάλο άγχος. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι πολύ κοινωνικά ζώα και επειδή εξαρτώνται εντελώς από εμάς, τόσο για τις βασικές τους ανάγκες, όπως το φαγητό και το νερό, όσο και για τις βόλτες, το παιχνίδι και, φυσικά, την αγάπη που τους δίνουμε απλόχερα. Το ίδιο μπορεί να μπερδεύονται, όταν τους έχουμε σε άλλο χώρο, μακριά από εμάς, όπως το kennel, το μπαλκόνι, την αυλή, ένα δωμάτιο στο οποίο έχουμε βάλει προστατευτικά για να μην μπορεί να περνάνε. Όπως επίσης αντιδράνε και όταν κλείνουμε την πόρτα όταν είμαστε στο μπάνιο ή σε άλλες προσωπικές στιγμές.

5. Καθόμαστε ακίνητοι μπροστά από την τηλεόραση

Η όραση δεν είναι η πιο δυνατή αίσθηση των σκύλων. Όταν παρατηρούν πως κοιτάμε για ώρες -και συνήθως ακούνητοι- μια οθόνη που αναβοσβήνει, θα προσπαθήσουν να μας αποσπάσουν την προσοχή. Θα μας φέρουν το μπαλάκι, θα ανέβουν πάνω μας, θα γαβγίσουν, θα κλάψουν, θα μας σπρώξουν με το χέρι τους, απλά γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν για ποιο λόγο στεκόμαστε ακίνητοι και χωρίς να αντιδράμε.

6. Ξαπλώνουμε στο κρεβάτι του

Πόσες φορές δεν έχουμε δει βίντεο στο διαδίκτυο, όπου σκύλοι αντιδρούν με αστείο τρόπο όταν βρίσκουν τον κηδεμόνα ξαπλωμένο στο κρεβάτι τους; Ακόμα και να κάνουν κίνηση να πλησιάσουν το μαξιλάρι ή κάποιο χώρο που είναι αποκλειστικά για τον σκύλο, θα αντιδράσουν. Η ανάγκη για να προστατεύσουν τον χώρο τους δεν σβήνει ποτέ, απλά μπορούμε να τους μάθουμε να μην γίνονται επιθετικοί και ιδιαίτερα διεκδικητικοί.

Στο τέλος της ημέρας, ο σκύλος θα προσαρμοστεί αργά ή γρήγορα, αφού του αρέσει πολύ να έχει ένα πρόγραμμα και μια ρουτίνα. Όμως, όσο μεγαλύτερη σταθερότητα του δείξουμε στο τι επιτρέπεται να κάνουμε και τι όχι, τόσο πιο εύκολα θα μας καταλάβει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να μας ευχαριστήσει. H δική μας συμπεριφορά θα καθοδηγήσει και θα εμπνεύσει τον πιο πιστό τετράποδο φίλο μας.

