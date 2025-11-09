Ecommbx
LIFESTYLE

VIDEO: Συγκλονίζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Τρεις φορές την έχω γλιτώσει από υπερβολική δόση»

 09.11.2025 - 13:35
VIDEO: Συγκλονίζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Τρεις φορές την έχω γλιτώσει από υπερβολική δόση»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή "Χαμογέλα και Πάλι" και στον Κωνσταντίνο Βασάλο έδωσε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο διακεκριμένος σεφ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Φαίη Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Mega, αλλά και στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

Όσα είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο LifeNewscy.

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

