Πότε έρχονται βροχές; Πού αναμένεται να φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε έρχονται βροχές; Πού αναμένεται να φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 09.11.2025 - 19:59
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη,  θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη,  ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη συνέχιση των συζητήσεων την ερχόμενη εβδομάδα για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

