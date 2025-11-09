Πότε έρχονται βροχές; Πού αναμένεται να φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

