Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

«Ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αναταραχή ενώ η χώρα μας διέρχεται μια βαθιά κρίση, μια κρίση που υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα κόμματα δίνοντας έδαφος στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία», ανέφερε χαρακτηριστικά

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του:

«Ο Συναγερμός αγκαλιάστηκε από τον κόσμο όσο παρέμενε πιστός στις αξίες του. Όταν έβαζε το σύνολο πάνω από το άτομο, υπηρετώντας οράματα, όταν διεκδικούσε έμπρακτα λύσεις για τον κάθε πολίτη και έδωσε στον τόπο πολλά, ίσως περισσότερα από κάθε άλλο κόμμα.

Δεν μπορεί κανένας να μηδενίσει αυτή την προσφορά. Ειλικρινά πιστεύω πως χωρίς έναν ισχυρό και πραγματικά δημοκρατικό Συναγερμό η Κύπρος δεν έχει ευοίωνο μέλλον. Πιστεύω πως όσοι κατανοούμε την κρισιμότητα των στιγμών μπορούμε να συμβάλουμε στην αναγέννησή του κάνοντας τον ξανά ηγέτιδα πολιτική δύναμη για τον το καλό της χώρας μας», αναφέρει επίσης και τονίζει:

«Τον Συναγερμό των αξιών με τις οποίες μεγαλώσαμε

Τον Συναγερμό των ανθρώπων που έχτισαν την Κύπρο που μας έκανε περήφανους.

Τον Συναγερμό που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Με τούτο το όραμα ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου

Ελάτε να δουλέψουμε όλοι μαζί, να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική στον κάθε πολίτη , να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται: στο πλευρό της κοινωνίας, δίπλα στον άνθρωπο. Με όραμα, αξιοπρέπεια και συνέπεια».

Δείτε το βίντεο: