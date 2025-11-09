Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

 09.11.2025 - 20:10
Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

Την υποψηφιότητά του με τον ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ο Γιώργος Παμπορίδης, μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

«Ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αναταραχή ενώ η χώρα μας διέρχεται μια βαθιά κρίση, μια κρίση που υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα κόμματα δίνοντας έδαφος στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία», ανέφερε χαρακτηριστικά

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του:

«Ο Συναγερμός αγκαλιάστηκε από τον κόσμο όσο παρέμενε πιστός στις αξίες του. Όταν έβαζε το σύνολο πάνω από το άτομο, υπηρετώντας οράματα, όταν διεκδικούσε έμπρακτα λύσεις για τον κάθε πολίτη και έδωσε στον τόπο πολλά, ίσως περισσότερα από κάθε άλλο κόμμα.

Δεν μπορεί κανένας να μηδενίσει αυτή την προσφορά. Ειλικρινά πιστεύω πως χωρίς έναν ισχυρό και πραγματικά δημοκρατικό Συναγερμό η Κύπρος δεν έχει ευοίωνο μέλλον. Πιστεύω πως όσοι κατανοούμε την κρισιμότητα των στιγμών μπορούμε να συμβάλουμε στην αναγέννησή του κάνοντας τον ξανά ηγέτιδα πολιτική δύναμη για τον το καλό της χώρας μας», αναφέρει επίσης και τονίζει:

«Τον Συναγερμό των αξιών με τις οποίες μεγαλώσαμε

Τον Συναγερμό των ανθρώπων που έχτισαν την Κύπρο που μας έκανε περήφανους.

Τον Συναγερμό που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Με τούτο το όραμα ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου

Ελάτε να δουλέψουμε όλοι μαζί, να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική στον κάθε πολίτη , να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται: στο πλευρό της κοινωνίας, δίπλα στον άνθρωπο. Με όραμα, αξιοπρέπεια και συνέπεια».

Δείτε το βίντεο:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες
Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης
Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου
Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πότε έρχονται βροχές; Πού αναμένεται να φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 09.11.2025 - 19:59
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

 09.11.2025 - 20:30
ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη συνέχιση των συζητήσεων την ερχόμενη εβδομάδα για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

  •  09.11.2025 - 14:55
Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

  •  09.11.2025 - 20:30
ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

  •  09.11.2025 - 15:25
Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

  •  09.11.2025 - 20:10
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

  •  09.11.2025 - 16:33
Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

  •  09.11.2025 - 17:45
Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

  •  09.11.2025 - 20:57
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

  •  09.11.2025 - 21:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα