Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

 09.11.2025 - 20:30
Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

Φόνο εκ προμελέτης διερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 30χρονης VICTORY OSARUMEN THOMPSON από τη Νιγηρία που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Έρικα Καβάζη στον alpha, οι τρεις συλληφθείσες, δύο 24χρονες και μια 35χρονη, φαίνεται να διέμεναν με την 30χρονη στο ίδιο διαμέρισμα τα τελευταία 24ωρα»

«Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν και οι τρεις ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους, ενώ δίνουν και οι τρεις ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται από τις αρχές»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λεμεσός: Φόνος ο θάνατος της 30χρονης - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες - Τα στοιχεία της στη δημοσιότητα

Σύμφωνα με τις εξετάσεις και το ρεπορτάζ του alpha, «η άτυχη 30χρονη φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ αύριο αναμένεται να διενεργηθεί και η νεκροτομή επί της σορού της από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου»

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 10.30 σήμερα το πρωί λήφθηκε πληροφορία για νεκρό πρόσωπο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις ενώ κλήθηκαν επίσης και οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε το απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες
Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης
Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου
Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

 09.11.2025 - 20:10
Επόμενο άρθρο

Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

 09.11.2025 - 20:57
ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη συνέχιση των συζητήσεων την ερχόμενη εβδομάδα για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

  •  09.11.2025 - 14:55
Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

  •  09.11.2025 - 20:30
ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

  •  09.11.2025 - 15:25
Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

Γιώργος Παμπορίδης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του - «Ελάτε, να επαναφέρουμε τον Συναγερμό εκεί που πρέπει να βρίσκεται»

  •  09.11.2025 - 20:10
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

  •  09.11.2025 - 16:33
Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

  •  09.11.2025 - 17:45
Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

  •  09.11.2025 - 20:57
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»

  •  09.11.2025 - 21:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα