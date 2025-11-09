Βίντεο - Φόνος στη Λεμεσό: Φαίνεται να συγκατοικούσαν με την 30χρονη οι τρεις που συνέλαβαν – «Φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος»

Σύμφωνα με την Έρικα Καβάζη στον alpha, οι τρεις συλληφθείσες, δύο 24χρονες και μια 35χρονη, φαίνεται να διέμεναν με την 30χρονη στο ίδιο διαμέρισμα τα τελευταία 24ωρα»

«Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν και οι τρεις ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους, ενώ δίνουν και οι τρεις ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται από τις αρχές»

Σύμφωνα με τις εξετάσεις και το ρεπορτάζ του alpha, «η άτυχη 30χρονη φέρει πολλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ αύριο αναμένεται να διενεργηθεί και η νεκροτομή επί της σορού της από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου»

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 10.30 σήμερα το πρωί λήφθηκε πληροφορία για νεκρό πρόσωπο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις ενώ κλήθηκαν επίσης και οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε το απόσπασμα: