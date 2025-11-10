Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με αλλαγές στα παιχνίδια και πίστα για χορό επιστρέφει η Παραμυθούπολη Χριστουγέννων – Πότε ανοίγει τις πόρτες της

 10.11.2025 - 09:20
Με αλλαγές στα παιχνίδια και πίστα για χορό επιστρέφει η Παραμυθούπολη Χριστουγέννων – Πότε ανοίγει τις πόρτες της

Η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων πλησιάζει και τα χιλιάδες λαμπιόνια που άρχισαν ήδη να παίρνουν τις θέσεις τους, προαναγγέλουν τις μέρες χαράς που έρχονται.

Στην πρωτεύουσα ωστόσο αυτό που προαναγγέλλει τον ερχομό των Χριστουγέννων και το γιορτινό κλίμα είναι η Παραμυθούπολη, η οποία θα στηθεί και φέτος στην τάφρο Ντ' Αβίλα και συγκεκριμένα στον δημοτικό χώρο στάθμευσης.

Εκεί από τις 20 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2026 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στο λούνα παρκ -μίας και το Parko Paliatso θα μεταφέρει και φέτος μερικά από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια του, με μερικές αλλαγές φέτος σε αυτά- ενώ για φέτος θα στηθεί και εξέδρα όπου θα πραγματοποιούνται παραστάσεις από σχολές χορού.

Το ωράριο λειτουργίας της θα είναι Δ-Παρ 16.00-23.00, Σ 14.00-23.00, Κ 12.00-23.00.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Πηγή: checkincyprus

