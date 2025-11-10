Αισιόδοξος για την ΑΤΑ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης- «Πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα»

Προσερχόμενος στη 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, στο Δημαρχείο Στροβόλου και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν, εν όψει και της Προεδρίας, είπε ότι «η μεγάλη προσπάθεια μας για να ανασυγκροτήσουμε το κράτος του ‘60 για να προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις είναι συνεχής».

«Δεν τερματίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει και τολμούμε να αγγίξουμε δύσκολα θέματα που πρέπει να αλλάξουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε όσα είπε την Κυριακή. «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Είμαι αισιόδοξος ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε.

Εξάλλου, ερωτηθείς ποιο ήταν το αποτέλεσμα από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραηλ, απάντησε ότι «όταν θα έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε θα το πράξουμε», συστήνοντας υπομονή.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένουν για ΑΤΑ οι συντεχνίες, ανοικτό σε νέο διάλογο το ΚΕΒΕ

Σε αναμονή κυβερνητικών πρωτοβουλιών για το επόμενο βήμα στον διάλογο για την ΑΤΑ βρίσκονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ από εργοδοτικής πλευράς το ΚΕΒΕ δηλώνει έτοιμο να συζητήσει εκ νέου το ζήτημα, στη βάση ενός «εκσυγχρονισμένου και δικαιότερου πλαισίου» με κλιμακωτή απόδοση.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν πρωτοβουλίες από πλευράς κυβέρνησης.

«Για μας ο διάλογος έχει λήξει, έχει εξαντληθεί, συζητούμε εδώ και έξι μήνες. Η τελευταία συνάντηση με τους εργοδότες είχε μείνει σε ένα μικρό σημείο διαφοράς, συζήτηση από την αρχή δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε», ανέφερε.

Εξέφρασε παράλληλα έκπληξη για τη θέση του ΚΕΒΕ όπως εκφράστηκε με ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι επαναφέρει ουσιαστικά θέμα κατάργησης της ΑΤΑ, αφού όπως είπε, οι αναφορές σε συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκεί παραπέμπουν.

«Επομένως, για μας το θέμα έχει λήξει και αναμένουμε πρωτοβουλίες, επαναλαμβάνω, εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων που μετέχουν στον διάλογο – ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ – ενώ το πιθανότερο είναι ότι θα συγκαλέσουν και πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σε έναν σύντομο μεταγενέστερο στάδιο. Όπως είπε, «η πανσυνδικαλιστική θα κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση και να πάρει τις αποφάσεις της».

Από την πλευρά των εργοδοτών, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι γίνονται εσωτερικές διεργασίες στο Επιμελητήριο, σε συνάρτηση και με την ΟΕΒ.

«Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση όπου σκιαγραφείται το πλαίσιο που επιθυμούμε να συνεχίσει η συζήτηση και ο κοινωνικός διάλογος, όσον αφορά τις παραμέτρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τα στοιχεία του εκσυγχρονισμού με δικαιότερη κατανομή – τη λεγόμενη κλιμακωτή απόδοση – τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε με μια εποικοδομητική διάθεση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οποίες και καλούμε σε κοινωνικό διάλογο», είπε

Σε ερώτηση αν υπήρξε νέα προσέγγιση από την κυβέρνηση, ο κ. Ρουσουνίδης απάντησε ότι προς το παρόν δεν έγινε αυτό, δηλώνοντας παράλληλα ότι βρίσκονται στη διάθεση της πολιτείας, όταν και εφόσον θέλουν να μιλήσουν για οτιδήποτε, ενώ είναι δηλωμένη η πρόθεσή τους για κοινωνικό διάλογο.

Ερωτηθείς αν ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, ανέφερε ότι το οποιοδήποτε πλαίσιο ή προσχέδιο τίθεται υπόψη για την έγκριση ή μη αποδοχή είναι στην ολότητά του, δηλαδή ολόκληρο το πλαίσιο εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Πρόσθεσε ότι, σίγουρα σε ένα πλαίσιο υπάρχουν και σημεία σύγκλισης και σημεία διαφωνίας ή και σημεία βελτίωσης.

«Έχουμε απορρίψει το πλαίσιο στην ολότητά του και όχι αποσπασματικά», διευκρίνισε ο κ. Ρουσουνίδης, προσθέτοντας όμως ότι «υπάρχουν ενδεχομένως σημεία σύγκλισης πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε, ώστε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρεθούν κοινές συνισταμένες για το καλό του τόπου και της οικονομίας».

Τόνισε παράλληλα ότι κάθε νέα ρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει τα δημόσια οικονομικά, την ανταγωνιστικότητα της χώρας και των επιχειρήσεων, αλλά και να στοχεύει στους χαμηλά αμειβόμενους δικαιούχους του θεσμού της ΑΤΑ.

Καταλήγοντας, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι βρίσκονται στη διάθεση της πολιτείας αλλά και των εταίρων τους για περαιτέρω συζήτηση και διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ