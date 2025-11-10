Μυστήριο στο Καζακστάν: Τι κρύβεται πίσω από τις χιλιάδες τέλειες πέτρες στη μέση της ερήμου - Δείτε βίντεο

Από τον βυθό του ωκεανού στα βάθη της στέπας

Οι γεωλόγοι πιστεύουν ότι οι πέτρες αυτές σχηματίστηκαν πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα. Τα ορυκτά που υπήρχαν στο βυθό συγκεντρώνονταν γύρω από μικρούς πυρήνες (όπως κομμάτια οστράκων ή φυτών) και σιγά σιγά «φούσκωναν» με στρώσεις πετρώματος, μέχρι να πάρουν το απόλυτα στρογγυλό τους σχήμα. Όταν η θάλασσα υποχώρησε, έμειναν πίσω, έτοιμες να «σκαλώσουν» όποιον τις δει. Καλή ώρα, όπως εμάς σήμερα.

Κι όμως, η εξαιρετική συμμετρία και λεία επιφάνειά τους, έχουν κάνει πολλούς να αμφισβητήσουν την καθαρά φυσική τους προέλευση. Ορισμένες σφαίρες έχουν γεωμετρικά μοτίβα ή εσωτερικές κοιλότητες που θυμίζουν έργα τέχνης, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία περί «τεχνητής» δημιουργίας από κάποιον αρχαίο, άγνωστο λαό.