Στα 5.2 ρίχτερ και ο χθεσινός απογευματινός σεισμός – Πού βρισκόταν το επίκεντρο – Η επίσημη ανακοίνωση

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 25 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/94206/event

Ακολούθησε έντονη σεισμική ακολουθία, με δεκάδες καταγεγραμμένους σεισμούς μικρότερου μεγέθους, από τους οποίους ένας μεγάλος αριθμός έγιναν αισθητοί. Να σημειωθεί ότι η σεισμική ακολουθία άρχισε στις 11:31 (τοπική ώρα) της ίδιας μέρας με σεισμό μεγέθους Μ5.3 στην ίδια επικεντρική περιοχή, ο οποίος επίσης ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό σεισμών μικρότερου μεγέθους, αρκετοί από τους οποίους έγιναν αισθητοί.

H σχετική πληροφόρηση που αφορά τη σεισμική ακολουθία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy.