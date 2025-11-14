Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου

Η Υπεύθυνη Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης του Καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου ανέφερε πως η αναγκαστική απομάκρυνση περίπου 2.000 ζώων σημαίνει ότι τα ζώα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα. Οι εθελοντές, είπε, για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου.

«Το να βλέπουμε τώρα αυτά τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς σαφές σχέδιο για την ευημερία ή το μέλλον τους είναι καταστροφικό», είπε, κάνοντας έκκληση να σταματήσει η απομάκρυνση.

Έστειλε ακόμη το μήνυμα ότι η ευημερία αυτών των ζώων πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα. Επιπρόσθετα η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε πως βρίσκονται σε επικοινωνία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων κ. Αντωνία Θεοδοσίου.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας το παρών του έδωσε και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου το οποίο απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο.

Με συντονισμένη προσπάθεια όλων "να βρούμε εκείνες τις λύσεις για να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά αθώα ζώα, τα οποία ευρίσκονται εκεί λόγω της δικής μας ανευθυνότητας και του τρόπου που διαχειριζόμαστε" τα ζώα, ανέφερε ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου Κυριάκος Κυριάκου.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη με τον Δήμο Ιεροκηπίας, στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου, ο Δήμος Πάφου το 2015 προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

Επιπρόσθετα είπε πως έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου, οι οποίες ωστόσο απέτυχαν. Οι διαχειριστές, συνέχισε, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση χαλίτικης γης ή άλλου χώρου, αλλά, όπως είπε, απέτυχε και αυτό.

Η Πολιτεία έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία καταφυγίων, είπε και ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να διευκολύνει άμεσα τους εθελοντές για εξεύρεση χώρου.

