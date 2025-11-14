Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ο ουρανός πάνω από το αεροδρόμιο Πάφου (και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας) άλλαξε δραματικά από βαριά καταιγιδοφόρα νέφη σε καθαρό, απόλυτα γαλανό ουρανό.

Σύμφωνα με τη CYMET, την Τετάρτη 12/11 και την Πέμπτη 13/11 καταγράφηκαν βροχές σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, με μέσο ύψος 2.5 mm και 3.3 mm αντίστοιχα. Το πέρασμα ενός οργανωμένου συστήματος αστάθειας άφησε πίσω του έντονες νεφώσεις, χαμηλή ορατότητα και τοπικές βροχές, με την πρώτη φωτογραφία να αποτυπώνει την πιο «βαριά» στιγμή του καιρού.

Λιγότερο από μία ημέρα αργότερα, στις 14/11, το σκηνικό άλλαξε πλήρως. Η δεύτερη εικόνα, επίσης από το αεροδρόμιο Πάφου, δείχνει έναν εντυπωσιακά καθαρό ουρανό, αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της αέριας μάζας στην περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες: