Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου

 14.11.2025 - 11:38
Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου

Εντυπωσιακές εικόνες ανάρτησε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, παρουσιάζοντας αυτό που το ίδιο ονόμασε «ατμοσφαιρική διλογία».

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ο ουρανός πάνω από το αεροδρόμιο Πάφου (και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας) άλλαξε δραματικά από βαριά καταιγιδοφόρα νέφη σε καθαρό, απόλυτα γαλανό ουρανό.

Σύμφωνα με τη CYMET, την Τετάρτη 12/11 και την Πέμπτη 13/11 καταγράφηκαν βροχές σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, με μέσο ύψος 2.5 mm και 3.3 mm αντίστοιχα. Το πέρασμα ενός οργανωμένου συστήματος αστάθειας άφησε πίσω του έντονες νεφώσεις, χαμηλή ορατότητα και τοπικές βροχές, με την πρώτη φωτογραφία να αποτυπώνει την πιο «βαριά» στιγμή του καιρού.

Λιγότερο από μία ημέρα αργότερα, στις 14/11, το σκηνικό άλλαξε πλήρως. Η δεύτερη εικόνα, επίσης από το αεροδρόμιο Πάφου, δείχνει έναν εντυπωσιακά καθαρό ουρανό, αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της αέριας μάζας στην περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου
Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου
ΥΠΑΜ: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου - Όλες οι πληροφορίες
Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air
ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού: Οδηγούσε… με κινητό και λάπτοπ!
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε σε πεζοδρόμιο με…«άδεια του Δήμου» και έκοψε το πέρασμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου

 14.11.2025 - 11:23
Επόμενο άρθρο

Οι διάσημοι ηθοποιοί που πέθαναν νωρίς - Ξαφνικοί θάνατοι, ασθένειες αλλά και τραγικά δυστυχήματα

 14.11.2025 - 12:03
Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πήγε στην Άγκυρα, πήρε γραμμή και επιστρέφει στη Λευκωσία ως εκπρόσωπος του Ερντογάν, όχι ως Τουρκοκύπριος ηγέτης. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

  •  14.11.2025 - 06:23
Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

  •  14.11.2025 - 06:45
Υπουργός Εργασίας: «Ο θεσμός της ΑΤΑ διασφαλίζεται για πάντα με τη συμφωνία»

Υπουργός Εργασίας: «Ο θεσμός της ΑΤΑ διασφαλίζεται για πάντα με τη συμφωνία»

  •  14.11.2025 - 09:36
ΥΠΑΜ: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου - Όλες οι πληροφορίες

ΥΠΑΜ: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου - Όλες οι πληροφορίες

  •  14.11.2025 - 10:37
Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου

Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου

  •  14.11.2025 - 11:38
Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου

Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου

  •  14.11.2025 - 11:23
ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού: Οδηγούσε… με κινητό και λάπτοπ!

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού: Οδηγούσε… με κινητό και λάπτοπ!

  •  14.11.2025 - 10:13
Οι διάσημοι ηθοποιοί που πέθαναν νωρίς - Ξαφνικοί θάνατοι, ασθένειες αλλά και τραγικά δυστυχήματα

Οι διάσημοι ηθοποιοί που πέθαναν νωρίς - Ξαφνικοί θάνατοι, ασθένειες αλλά και τραγικά δυστυχήματα

  •  14.11.2025 - 12:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα