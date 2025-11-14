Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα κοντά σε κυκλικό κόμβο - Το ένα κατέληξε σε χωράφι -Δείτε φωτογραφίες

Πιο συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες του ThemaOnline, δύο οχήματα φαίνεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού στη Λάρνακα.

Το ένα από τα δύο οχήματα κατέληξε εκτός δρόμου σε χωράφι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για τραυματίες.

Δείτε φωτογραφίες