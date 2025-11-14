Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας

Προσθέτει πως το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων μεγάλων σεισμών, αλλά οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Όπως σημειώνει το Τμήμα, από το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 άρχισε μια σεισμική ακολουθία στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου. Εντός των πρώτων πέντε ωρών σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί με μεγέθη 5,2 και 5,3 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ, οι οποίοι έγιναν έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας και αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.

Η σεισμική ακολουθία που σχετίζεται με τους σεισμούς αυτούς ήταν έντονη όσο αφορά τον αριθμό των σεισμών, με >200 καταγεγραμμένους σεισμούς από τον ίδιο εστιακό χώρο εντός των τελευταίων 48 ωρών, με δεκάδες αισθητούς σεισμούς, από τους οποίους οι 16 είχαν μεγέθη 3.0≤M≤4.5, σημειώνεται.

"Κατά τις τελευταίες 42 ώρες η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και μέχρι στιγμής παρατηρούμε σταδιακή απόσβεση του φαινομένου, όσο αφορά τα μεγέθη των σεισμών και τη συχνότητα εκδήλωσης τους. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων μεγάλων σεισμών, αλλά οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης μειώνονται με την πάροδο του χρόνου", προσθέτει το Τμήμα.

Αναφέρει πως συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και η σχετική πληροφόρηση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και [www2.gsd-seismology.org.cy]www2.gsd-seismology.org.cy.