Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για πρωτιά - Το πολυσυλλεκτικό ΑΛΜΑ και ο Φειδίας της… αποχής

Πρόκειται για έρευνα πολιτικής κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς. Αφορά την πρόθεση ψήφου, τις ανατροπές και το νέο κομματικό σκηνικό που διαμορφώνεται, 7 μήνες πριν από την κάλπη.

Όπως σημειώθηκε η έρευνα έχει τη σημασία της καθώς διενεργήθηκε μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος από τον Φειδία Παναγιώτου.

Δεν παρατηρούμε κάποια ιδιαίτερη μεταβολή στο κλίμα για το που κατευθύνεται η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Στις ηλικίες 55 και άνω είναι πιο υψηλά τα ποσοστά ότι πάμε προς σωστή κατεύθυνση ενώ σε λάθος κατεύθυνσης τα ποσοστά είναι πιο υψηλά στις νεαρές ηλικίες.

Στη σειρά κατάταξης των προβλημάτων που ενδιαφέρει τους πολίτες, ανέβηκε πρώτη η διαφθορά και ακολουθούν η ακρίβεια αλλά και το Κυπριακό. Σημαντικό στοιχείο ότι μειώθηκε σε προτεραιότητα το μεταναστατευτικό. Σημειώνεται πως τον νεαρό πληθυσμό τον ενδιαφέρει περισσότερο η ακρίβεια.

Όσον αφορά το Κυπριακό, η πλειοψηφία δεν εμπνέεται από λύση του και μάλιστα από τους περισσότερους που δήλωσαν άγνοια για το ζήτημα ήταν οι νεαροί 18-24 ετών.

Πώς κρίνουν οι πολίτες το έργο του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Σημαντικό αξίζει να σημειωθεί ότι 2 στους 3 δηλώνουν ότι νιώθουν κοντά σε κάποιο κόμμα ακόμη και αν δεν το ψηφίσουν. Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 50%. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην αύξηση των κομμάτων. Πιο έντονη πολιτική ταύτιση με κόμμα εντοπίζεται στα άτομα 65 ετών και άνω.

Κομματική ταύτιση

Βλέπουμε επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για ψήφο στις Βουλευτικές σε σχέση με τις περασμένες αναμετρήσεις.

Πρόθεση ψήφου

Το αποτέλεσμα είναι χωρίς στάθμευση και περιλαμβάνει και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Προκύπτει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση για το ποιος προηγείται, με ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να καταλαμβάνουν ίδια ποσοστό. Καταδεικνύουν όμως τα αποτελέσματα, ότι η διαφορά των δύο κομμάτων που είχε διαφανεί στις Προεδρικές και τις προηγούμενες Βουλευτικές έχει εξαλειφθεί.

Ενδεχομένως η ελαχιστοποίηση αυτής τη διαφοράς να οφείλεται και στη σχετικά υψηλή συσπείρωση που έχει το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη χαμηλή συσπείρωση στον ΔΗΣΥ.

Την ίδια ώρα φαίνεται το ΕΛΑΜ να έχει εδραιωθεί στην Τρίτη θέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πέμπτη θέση του κόμματος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η έκτη του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου.

Πολυσυλλεκτικό το ΑΛΜΑ

Μεγάλο μέρος από τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ φαίνεται να λαμβάνει το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Από την αποχή στην Άμεση Δημοκρατία

Συγκεντρώνει ψηφοφόρους από το ΔΗΣΥ αλλά και από το ΑΚΕΛ ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από την «γκρίζα» περιοχή, όλους αυτούς που προέρχονται από την αποχή και την αδιευκρίνιστη ψήφο.