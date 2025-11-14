Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίζα για κατηγορία Τούρκων υπηκόων, αντίστοιχο άνοιγμα λιμανιών στην πρόταση του ΠτΔ

 14.11.2025 - 22:40
Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό και την εμπλοκή της Γερμανίας στην οποία αναφέρθηκε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την κοινή διάσκεψη Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την Παρασκευή στο Βερολίνο, αφορά το πλαίσιο προώθησης των ευρωτουρκικών σχέσεων και το ενδεχόμενο φιλελευθεροποίησης των θεωρήσεων εισόδου για μια κατηγορία Τούρκων υπηκόων με αντίστοιχη αναθεώρηση της προσέγγισης τουρκικών λιμανιών από πλοία υπό κυπριακή σημαία, αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Αφορά, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ⁠ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε σχέση με ΕΕ-Τουρκία και αντίστοιχα βήματα προς την Κύπρο.

Δηλαδή, διευκρινίζουν, φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου για μια κατηγορία μόνο και αντίστοιχα αναθεώρηση της προσέγγισης τουρκικών λιμανιών από πλοία υπό κυπριακή σημαία.

Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ή ακόμα και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στο Gymnich, κάτι, που όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «ο Καγκελάριος το θεωρεί πολύ θετική ενέργεια και καλή ιδέα που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στο Βερολίνο, αναφέρουν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για στάση αρχών που τηρεί η Γερμανία στο Κυπριακό και τη διαχρονική στήριξη του πλαισίου των ΗΕ και προσπαθειών που καταβάλλει για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί

Εξέφρασε επίσης, όπως προσθέτουν, ευγνωμοσύνη για την υποστηρικτική στάση της Γερμανίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά τη Δ’ Διακρατική Υπόθεση Κύπρος εναντίον Τουρκίας, όσον αφορά την πτυχή του περιουσιακού εκτοπισμένων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνουν, ενημέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας "ψηφοφορίας" στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και για τη διευθέτηση συνάντησης με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη.

Συζήτησε με τον Καγκελάριο για την προσέγγιση που ακολουθεί πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά τα Ευρωτουρκικά. «Προτιμούμε μια Τουρκία όσο πιο κοντά στην ΕΕ και στις αρχές της», φέρεται να ανέφερε ο Πρόεδρος. Υπό αυτή την αντίληψη και στη βάση των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024, αναφέρουν οι πηγές, «πλέον καθορίζεται με ένα σαφή τρόπο η διασύνδεση της προόδου των Ευρωτουρκικών μαζί με την αντίστοιχη ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό». «Η πρόοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση, όπως καταγράφεται και στα συμπεράσματα», υπενθυμίζουν.

Η Τουρκία, αναφέρουν, «πρέπει να κάνει ουσιαστικά βήματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την αποδοχή του συμφωνημένου πλαισίου όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ για να υπάρξει η αντίστοιχη πρόοδος στα κεφάλαια εκείνα που την ενδιαφέρουν».

Αντιθέτως, όπως φέρεται να σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο η ρητορική της Τουρκίας όσο και οι ενέργειές της μέχρι σήμερα δεν επιτρέπουν ενδείξεις διαφοροποίησης και πολιτικής βούλησης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτουν, «έχει αποδείξει μέχρι σήμερα την εποικοδομητική της στάση μέσα από μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών και με την ίδια υπευθυνότητα και ειλικρίνεια θα συμπεριφερθούμε και ως Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 απέναντι στην Τουρκία».

«Αναμένουμε ενδείξεις και βήματα και από πλευράς Τουρκίας για να σημειωθεί πρόοδος στα Ευρωτουρκικά, ειδικά αν λάβει κάποιος υπόψη ότι Πρόεδρος Ερντογάν μίλησε και για στόχο ένταξης στην ΕΕ στις 30 Οκτωβρίου στις κοινές δηλώσεις με τον Καγκελάριο, και αυτό είναι ένα μήνυμα που η Γερμανία μπορεί να διαβιβάσει προς την Άγκυρα, επισημαίνουν.

Σε σχέση με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Γερμανία επενδύει στην Κυπριακή Προεδρία για την προώθηση σημαντικών προτεραιοτήτων.

Βασικός λόγος, σημειώνουν, είναι οι πολιτικές εξελίξεις που έπονται χρονικά της Προεδρίας, δηλαδή οι εκλογές σε Γαλλία και Πολωνία που ενδεχομένως να αναδιαμορφώσουν υφιστάμενα δεδομένα, αλλά και το γεγονός ότι θεωρούν ότι ένα κράτος μέλος του μεγέθους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα προσδώσει την απαραίτητη σημασία και θα έχει την ευελιξία προώθησης σημαντικών φακέλων.

Η Γερμανία, προσθέτουν, είναι εκ των κρατών μελών που ήδη στηρίζουν έμπρακτα την Κυπριακή Προεδρία και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Γερμανό Καγκελάριο για την τεχνική υποστήριξη σε διάφορους τομείς, κυρίως στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), οι πηγές αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία το νέο ΠΔΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, διατηρώντας την προσήλωση σε πετυχημένες διαχρονικές πολιτικές, όπως είναι η πολιτική συνοχής και η ΚΑΠ. «Πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι η μετανάστευση και οι πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα λάβουν ικανοποιητική χρηματοδότηση, με ειδική πρόνοια στήριξης των μικρότερων κρατών μελών», σημειώνουν.

Οι αρμόδιες πηγές αναφέρουν σε σχέση με την Ουκρανία ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Καγκελάριο ότι επίκειται επίσκεψή του στην Ουκρανία στις 4 Δεκεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στο πλαίσιο και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ.

Υπογράμμισε επίσης, προσθέτουν, την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας.

Σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είναι κοινό μυστικό ότι η Τουρκία υποβοηθά σε πολύ μεγάλο βαθμό την παράκαμψη κυρώσεων και επωφελείται από αυτή την πρακτική, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει την ίδια την πολιτική των κυρώσεων.

Παρουσίασε, επισημαίνουν, «συγκεκριμένα στοιχεία και για εταιρείες στην Τουρκία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παράκαμψη των κυρώσεων». Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αναφορά ο ΠτΔ έκανε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβρη, δηλώνοντας στη διάθεση των ηγετών να μοιραστεί αυτά τα στοιχεία.

Αφορούν, προσθέτουν, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας, ότι η Τουρκία αποτελεί βασικό κανάλι για εισαγωγή ρωσικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, ενώ η Τουρκία έχει επωφεληθεί από αυτή την ενεργή συμβολή στην παράκαμψη κυρώσεων της ΕΕ με σημαντική άνοδο του ΑΕΠ της χώρας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία θα τεθεί σε εφαρμογή το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο που αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και επί Κυπριακής Προεδρίας θα παρουσιαστούν τα πρώτα έργα του Συμφώνου.

Αναμένεται κατά την Άτυπη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στις 23 και 24 Απριλίου ότι θα συμπεριληφθεί μέρος ειδικά αφιερωμένο στο Σύμφωνο και θα σηματοδοτηθεί η έναρξη εφαρμογής κάποιων από τα έργα του Συμφώνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

