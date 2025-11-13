VIDEO: «Από το 1974 στις κάλπες του 2026» - Τι αποκαλύπτει η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ ενόψει των βουλευτικών εκλογών

Παρουσιάστηκε απόψε το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών που διενήργησε η εταιρεία MRC

Η έρευνα αυτή επιχειρεί να αποτυπώσει τη διάθεση των πολιτών, τις πολιτικές τάσεις και τον τρόπο που η κυπριακή κοινωνία αντιλαμβάνεται τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας.

Στο επίκεντρο της δημοσκόπησης βρέθηκαν η πρόθεση ψήφου, η πολιτική συμπεριφορά αλλά και μια εκτενής έρευνα κουλτούρας και ιστορικής μνήμης, με αφορμή τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974.

Ο εκλογολόγος και αναλυτής Γιάννης Μαυρής, σχολιάζοντας τα πρώτα ευρήματα, τόνισε πως η έρευνα αυτή προσφέρει ένα «ποσοτικό αποτύπωμα του τραύματος» που εξακολουθεί να φέρει η κυπριακή κοινωνία, καθώς και μια εικόνα για το πώς μεταδίδεται η ιστορική μνήμη από γενιά σε γενιά.

Η μνήμη του 1974 - Το σχολείο απουσιάζει, η οικογένεια κρατά ζωντανό το παρελθόν

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες διαμορφώνουν τη γνώση και τη στάση τους απέναντι στα γεγονότα του 1974. Μόλις το 10% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έμαθε για το 1974 κυρίως στο σχολείο, ενώ το 48% δήλωσε πως ό,τι γνωρίζει το έχει μάθει εκτός του σχολικού μηχανισμού.

Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος αποτελούν, σύμφωνα με την έρευνα, τους βασικότερους φορείς μεταφοράς μνήμης. Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έμαθε για τα γεγονότα από συγγενείς, φίλους και γνωστούς, ενώ τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά.

Το τραύμα παραμένει ζωντανό - Πάνω από τους μισούς έχουν θύματα στην οικογένεια

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα στοιχεία που αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα της κυπριακής κοινωνίας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 55% των πολιτών δηλώνει ότι έχει στην οικογένειά του θύματα του πραξικοπήματος ή της εισβολής, είτε νεκρούς, τραυματίες, κακοποιημένους, αγνοούμενους ή πρόσφυγες.

Το προσφυγικό αποτελεί την κυρίαρχη μορφή απώλειας, με 43% να αναφέρει πως είτε οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους είναι πρόσφυγες. Ακολουθούν ποσοστά που αφορούν νεκρούς (7%), τραυματίες και αγνοούμενους αριθμοί που, όπως τόνισε ο Γιάννης Μαυρής, «είναι ιδιαίτερα υψηλοί αν υπολογιστούν σε αναλογία με τον συνολικό πληθυσμό της Κύπρου».

Οι υπεύθυνοι του πραξικοπήματος - Μια ερώτηση που εξακολουθεί να διχάζει

Ένα ακόμη σημείο με πολιτικό βάρος είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το πραξικόπημα του 1974. Περίπου το 74% των πολιτών εκφράζει σαφή άποψη, ενώ το 25% κυρίως νέοι άνθρωποι, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν άποψη.

Η έρευνα, όπως ανέφερε ο αναλυτής, επιτρέπει και συσχετισμούς με πολιτικές πεποιθήσεις και ηλικιακές ομάδες, γεγονός που δίνει μια πιο σύνθετη εικόνα για τον τρόπο που οι διαφορετικές γενιές αντιλαμβάνονται την Ιστορία.

Δείτε αναλυτικά όσα αποκάλυψε η δημοσκόπηση:

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση της δημοσκόπησης θα συνεχιστεί αύριο με το δεύτερο μέρος της, το οποίο αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις πολιτικές ισορροπίες, τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων και τις προοπτικές των κομμάτων ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.