Αναστάτωση στη Λεμεσό: Στις φλόγες κλεμμένη μοτοσικλέτα - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή (14/11), σε ανοιχτό χώρο, στην περιοχή Πάνω Πολεμιδιών, εντοπίστηκε να φλέγεται μοτοσικλέτα.

Στο σημείο μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατέσβησαν τη φωτιά.

Η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς. Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, 125 κυβικών, η οποία είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία, την περασμένη Πέμπτη, (13/11), από τον 59χρονο ιδιοκτήτη της.

Σύμφωνα με την καταγγελία η μοτοσικλέτα κλάπηκε νωρίτερα την ίδια μέρα - Πέμπτη, 13/11, στη Λεμεσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη διερευνούν.