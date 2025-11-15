S&P: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Κύπρου - Επιβεβαίωσε στο Α- την αξιολόγηση

Ταυτόχρονα, ο S&P επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε «A-» και την βραχυπρόθεσμη σε «A-2».

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν, κυρίως, την πιθανότητα η εξωτερική επίδοση της Κύπρου να ξεπεράσει τα επόμενα δύο χρόνια την πρόβλεψή του, λόγω του ταχύτερου ρυθμού μείωσης της εξωτερικής μόχλευσης της κυπριακής οικονομίας.

Ο S&P τονίζει ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου συνεχίζει να μειώνεται και αναμένει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,3% του ΑΕΠ τα επόμενα τρία χρόνια, υποστηρίζοντας τη μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους σε περίπου 35% του ΑΕΠ το 2028, από 56% το 2024.

Επίσης, αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου θα παραμένει ανθεκτική, με μέσο όρο 3% την περίοδο 2025-2028, ωθούμενη από τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, την εγχώρια κατανάλωση και τις σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα κεφάλαια του Next Generation EU (NGEU).

Επιπλέον, αναφέρει ότι έχουν περιοριστεί τα επίπεδα του πληθωρισμού, ενώ η θέση του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να ενισχύεται, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την επιστροφή στην ανάπτυξη της εγχώριας πίστωσης από το 2025.

Ο S&P αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις της Κύπρου εάν η θέση του εξωτερικού χρέους της συνεχίσει να ενισχύεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμένει ο οίκος σήμερα, γεγονός που θα αντικατοπτρίζεται σε μια διαρκή περαιτέρω μείωση της καθαρής εξωτερικής μόχλευσης.

«Παρόλο που η Κύπρος καταγράφει ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, αυτά τείνουν να χρηματοδοτούνται από καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη μείωση του εξωτερικού χρέους τα τελευταία χρόνια", υπογραμμίζει.

Από την άλλη, ο αμερικανικός οίκος θα μπορούσε να υποβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν η μικρή οικονομία της Κύπρου αντιμετώπιζε ένα απρόβλεπτο εξωτερικό σοκ.

Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οφείλεται, όπως σημειώνει ο οίκος, σε ασθενέστερες επιδόσεις βασικών εμπορικών εταίρων της Κύπρου ή λόγω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, με αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, τα δημόσια οικονομικά και τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

