ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον Οίκο Αξιολόγησης Standard & Poor’s στην κατηγορία Α- και η αναβάθμιση της προοπτικής σε Θετικό από Σταθερό, σηματοδοτούν την είσοδο της χώρας μας σε πορεία ενισχυμένης δυναμικής.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αντανακλά τη συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου κέντρου ποιοτικών επενδύσεων με απτά οφέλη για τους συμπολίτες μας: μείωση κόστους δανεισμού, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και νέες, καλά αμοιβομενες θέσεις εργασίας.

Η στρατηγική επιλογή για ένα ανταγωνιστικό, τεχνολογικά κατευθυνόμενο και ανοικτό στην εξωστρέφεια οικονομικό μοντέλο φέρνει αποτελέσματα και ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της χώρας μας.