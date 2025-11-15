Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΝ: Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά εκτός τάξης μετά από σεισμό

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 15.11.2025 - 07:43
Η σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών, που έχει προκαλέσει ανησυχία σε χιλιάδες πολίτες και γονείς, φέρνει νέες ενημερώσεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας των σχολικών μονάδων σε όλη την Κύπρο.

Με νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας, ανακοινώνει επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαχείριση σεισμικών δονήσεων εντός σχολικών χώρων.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, η επιστροφή μαθητών και προσωπικού στις αίθουσες μετά από σεισμό θα γίνεται μόνο μετά την παρέλευση 30 λεπτών, εφόσον προηγουμένως έχει διαπιστωθεί ότι το κτήριο δεν παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιές. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο λόγω της αυξημένης πιθανότητας μετασεισμών, με στόχο τη μέγιστη προστασία της μαθητικής κοινότητας.

Παράλληλα, σε περίπτωση εκκένωσης των σχολείων, οι διευθύνσεις καλούνται να αναμένουν επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο ή την Πολιτική Άμυνα πριν επιτρέψουν την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις. Όπως τονίζεται, η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου και την αυστηρή εφαρμογή του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας.

Όλες οι σχολικές μονάδες ενημερώνονται να ακολουθούν πιστά τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα και να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

