Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟ οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»

 14.11.2025 - 23:58
Ο οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές και διατήρησε την αξιολόγηση στο A-, επισημαίνοντας τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους, τα διαδοχικά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την εκτιμώμενη συνέχιση του ανθεκτικού ρυθμού ανάπτυξης.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η χώρα μας ακολουθεί μια πορεία υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ενισχύει το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για την υλοποίηση πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούν ευκαιρίες και ενδυναμώνουν την προοπτική της οικονομίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως αναφέρει ο Οίκος στην αξιολόγησή του:

- Το δημόσιο χρέος της Κύπρου συνεχίζει να μειώνεται και προβλέπουμε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,3% του ΑΕΠ τα επόμενα τρία χρόνια, υποστηρίζοντας τη μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους σε περίπου 35% του ΑΕΠ το 2028 από 56% το 2024.

- Αναμένουμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου θα παραμείνει ανθεκτική, με μέσο όρο 3% την περίοδο 2025-2028, χάρη στις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, την εγχώρια κατανάλωση και τις σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα κεφάλαια Next Generation EU (NGEU).

- Τα επίπεδα πληθωρισμού έχουν μετριαστεί, ενώ η θέση του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να ενισχύεται, με τη μείωση των επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και την επιστροφή στην ανάπτυξη της εγχώριας πίστωσης από το 2025.

- Αναθεωρήσαμε τις προοπτικές για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε θετική από σταθερή και επιβεβαιώσαμε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις «A-/A-2».

Δείτε ολόκληρη την αξιολόγηση εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες
OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»
«Ο ατζέντης που με πήρε Κύπρο τους είπε ότι είμαι μαύρος και γρήγορος – Όταν είδαν ότι είμαι λευκός …»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή

 14.11.2025 - 23:43

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»

Ο οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»

  •  14.11.2025 - 23:58
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για πρωτιά - Το πολυσυλλεκτικό ΑΛΜΑ και ο Φειδίας της… αποχής

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για πρωτιά - Το πολυσυλλεκτικό ΑΛΜΑ και ο Φειδίας της… αποχής

  •  14.11.2025 - 22:18
Βίζα για κατηγορία Τούρκων υπηκόων, αντίστοιχο άνοιγμα λιμανιών στην πρόταση του ΠτΔ

Βίζα για κατηγορία Τούρκων υπηκόων, αντίστοιχο άνοιγμα λιμανιών στην πρόταση του ΠτΔ

  •  14.11.2025 - 22:40
Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Δείτε βίντεο

Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Δείτε βίντεο

  •  14.11.2025 - 23:35
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

  •  14.11.2025 - 20:08
Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

  •  14.11.2025 - 20:11
OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή

OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή

  •  14.11.2025 - 23:43
Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτη μαμούθ 1,3 εκατ. ευρώ - Έταζε «επενδύσεις» σε καζίνο - Δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτη μαμούθ 1,3 εκατ. ευρώ - Έταζε «επενδύσεις» σε καζίνο - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 21:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα