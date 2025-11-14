Ο οίκος S&P αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές - Διατήρησε την αξιολόγηση στο «A-»

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η χώρα μας ακολουθεί μια πορεία υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ενισχύει το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για την υλοποίηση πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργούν ευκαιρίες και ενδυναμώνουν την προοπτική της οικονομίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως αναφέρει ο Οίκος στην αξιολόγησή του:

- Το δημόσιο χρέος της Κύπρου συνεχίζει να μειώνεται και προβλέπουμε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,3% του ΑΕΠ τα επόμενα τρία χρόνια, υποστηρίζοντας τη μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους σε περίπου 35% του ΑΕΠ το 2028 από 56% το 2024.

- Αναμένουμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου θα παραμείνει ανθεκτική, με μέσο όρο 3% την περίοδο 2025-2028, χάρη στις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, την εγχώρια κατανάλωση και τις σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα κεφάλαια Next Generation EU (NGEU).

- Τα επίπεδα πληθωρισμού έχουν μετριαστεί, ενώ η θέση του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να ενισχύεται, με τη μείωση των επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και την επιστροφή στην ανάπτυξη της εγχώριας πίστωσης από το 2025.

- Αναθεωρήσαμε τις προοπτικές για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε θετική από σταθερή και επιβεβαιώσαμε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις «A-/A-2».

Δείτε ολόκληρη την αξιολόγηση εδώ.