LIKE ONLINE

OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή

 14.11.2025 - 23:43
OnePlus 15: Ίσως το καλύτερο smartphone του 2025 -Κυκλοφορεί επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο – Δείτε τις τιμές ανά περιοχή

Μετά την περίοδο των early bird προσφορών που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η OnePlus άνοιξε επίσημα τις πωλήσεις του νέου της flagship, OnePlus 15, στις περισσότερες διεθνείς αγορές.

Τιμές ανά έκδοση και αγορά


Περιοχή              12/256 GB      16/512 GB

Ευρωπαϊκή Ένωση €950               €1.100

Ηνωμένο Βασίλειο £850               £980

ΗΠΑ                     $900              $1.000

Καναδάς               CA$1.300       CA$1.400

Ινδία                    ₹73.000         ₹80.000

Σε σύγκριση με το OnePlus 13, η τιμή στις ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη. Στην Ευρώπη, το βασικό μοντέλο κοστίζει 50 € λιγότερο, ενώ η ανώτερη έκδοση έχει αυξηθεί κατά 50 €. Αντίθετα, στην Ινδία και τα δύο μοντέλα είναι περίπου ₹3.000 ακριβότερα.

Η OnePlus ανέφερε ότι η διαθεσιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα καθυστερήσει ελαφρώς λόγω του πρόσφατου προσωρινού «κλεισίματος» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο επηρέασε και τη λειτουργία της FCC.

Η συσκευή έχει ήδη περάσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές μέσω πιστοποιημένων εργαστηρίων· αναμένεται απλώς η επίσημη έγκριση από την FCC, οπότε οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν σύντομα. Στον Καναδά, αντίθετα, η διάθεση ξεκινά κανονικά από σήμερα.

Μαζί με το OnePlus 15, η εταιρεία διαθέτει και αρκετά νέα αξεσουάρ πρώτου κατασκευαστή, όπως τον ενσύρματο φορτιστή 120W και τον μαγνητικό ασύρματο φορτιστή AIRVOOC 50W.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές

Το διεθνές OnePlus 15 διαθέτει οθόνη OLED LTPO ανάλυσης “1.5K” με ρυθμό ανανέωσης 165Hz, και αυτός ο συνδυασμός είναι πρωτοποριακός στον κλάδο. Θα πρέπει να προσφέρει “ένα νέο επίπεδο ρευστής κίνησης σε συνδυασμό με καθαρότητα και λεπτομέρεια επιπέδου αμφιβληστροειδούς”.

Η οθόνη διαθέτει λειτουργία υψηλής φωτεινότητας 1.800 nit και ελάχιστη φωτεινότητα 1 nit. Έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Rheinland για την φροντίδα των ματιών και περιλαμβάνει υπενθύμιση άνεσης ματιών και λειτουργία άνεσης ματιών στα παιχνίδια, «η οποία ρυθμίζει διακριτικά τον κορεσμό των χρωμάτων για να βοηθήσει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών».

Η εταιρεία υπόστηρίζει ότι θα μπορείτε να απολαύσετε στα 165fps παιχνίδια όπως τα Call of Duty: Mobile, Brawl Stars και Clash of Clans. Σε άλλους τίτλους, μπορείτε να περιμένετε ένα “πρώτο στον κλάδο, πάντα ενεργό gameplay στα 120fps με μηδενικές πτώσεις καρέ”.

Υπάρχει επίσης ένα σύστημα ψύξης Cryo-Velocity 360 μοιρών, το οποίο ενσωματώνει έναν θάλαμο ατμών 3D 5.731 mm² για εξαιρετική απαγωγή θερμότητας και ένα μονωτικό στρώμα αεροτζέλ αεροδιαστημικής προέλευσης για ελαχιστοποίηση της μεταφοράς θερμότητας, μαζί με ένα λευκό πίσω κάλυμμα γραφίτη για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να κάνουν το τηλέφωνο άνετο στην αφή ανεξάρτητα από το τι παίζετε και για πόσο καιρό.

Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από το Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, σε συνδυασμό με ένα ειδικό τσιπ αφής απόκρισης που επιτρέπει δειγματοληψία αφής 3.200Hz. Υπάρχει επίσης ένα αυτόνομο τσιπ Wi-Fi που «διατηρεί ισχυρή, σταθερή συνδεσιμότητα ακόμη και σε περιβάλλοντα δικτύου με πολύ κόσμο».

Η συσκευή έχει την ίδια μπαταρία Silicon NanoStack 7.300 mAh που έκανε το ντεμπούτο της στο κινεζικό μοντέλο. Έχει 15% περιεκτικότητα σε πυρίτιο και φορτίζει στα 120W ενσύρματα και στα 50W ασύρματα. Η μπαταρία θα διατηρήσει τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από τέσσερα χρόνια χρήσης και μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε θερμοκρασίες έως και -20°C.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το OnePlus 15 θα κάνει το ντεμπούτο του με το OxygenOS 16, βασισμένο στο Android 16. Η συσκευή διαθέτει αξιολογήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K για αντοχή στη σκόνη και το νερό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικές και διατήρησε την αξιολόγηση στο A-, επισημαίνοντας τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους, τα διαδοχικά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την εκτιμώμενη συνέχιση του ανθεκτικού ρυθμού ανάπτυξης.

