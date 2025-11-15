Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Γένοβα: Κατέρρευσε τοίχος, ξεριζώθηκαν δέντρα, πλημμύρισαν σπίτια, δείτε βίντεο

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τοίχος δημόσιου πάρκου, με ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης: ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.





Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.



Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.