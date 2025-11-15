«Φωτογραφία της Ημέρας» - Προκαλεί η Τουρκία με πιλότο να χαιρετά πάνω από τον Πενταδάκτυλο

Ο επίσημος λογαριασμός του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέβασε φωτογραφία Τούρκου πιλότου πάνω από τον σκλαβωμένο Πενταδάχτυλο με την Τουρκική σημαία με το μήνυμα «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!» και το Hashtag «Φωτογραφία της Ημέρας». (#GününFotoğrafı)

Το συνθηματικό αυτό αποτελεί... απάντηση στην Ελληνική Πολεμική αεροπορία η οποία προ ημερών ανήρτησε φωτογραφία με ελληνικά C-130 και το μήνυμα «Φωτογραφία της Ημέρας».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε προκαλέσει την οργή των Τούρκων αξιωματούχων και του Τουρκικού Τύπου καθώς θεωρήθηκε προσβολή για την πτώση του Τουρκικού C-130 στη Γεωργία, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ανάρτηση να αφαιρεθεί στη συνέχεια. Ο Εκπρόσωπος του ΑΚΡ προχώρησε μάλιστα ένα βήμα πάρα πέρα, ζητώντας την τιμωρία των Ελλήνων που ανήρτησαν τη φωτογραφία.

H Ελληνική Πολεμική αεροπορία στη συνέχεια δημοσίευσε και επιστολή συλλυπητηρίων του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένη Γρηγοριάδη, για τους Τούρκους στρατιώτες, που έχασαν τη ζωή τους.