ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

Στον στόχο της Κυβέρνησης να υπάρχει παροχή υπηρεσιών Παιδείας και Υγείας σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Νεόφυτου Ροδινού, στην κοινότητα της Ποταμιούς, της επαρχίας Λεμεσού, την οποία για πρώτη φορά επισκέπτεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Συγκεκριμένα σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, στο ιστορικό χωριό Ποταμιού, για να τιμήσουμε μία από τις λαμπρότερες μορφές του Κυπριακού Ελληνισμού, τον Νεόφυτο Ροδινό – δάσκαλο και πνευματικό αγωνιστή - που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διάδοση της γνώσης και στην αφύπνιση του γένους μας, γιατί πρέπει να δούμε το χρονικό πλαίσιο που αυτοί οι άνθρωποι λειτούργησαν, τις συνθήκες που βρισκόταν η πατρίδα μας τότε, κάτι που αποδεικνύει ότι και ο Νεόφυτος Ροδινός και οι άλλοι λόγιοι της κοινότητας λειτουργούσαν σε πολύ αντίξοες συνθήκες.

Γεννημένος εδώ στην Ποταμιού, στα τέλη του 16ου αιώνα, ο Ροδινός έζησε σε εποχές πραγματικά δύσκολες, χωρίς ποτέ, όμως, να σταματήσει να αναζητά το φως της γνώσης και της μάθησης. Η δράση του ξέφυγε τα στενά γεωγραφικά όρια της πατρίδα μας και μέσα από την περιήγησή του στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρώπης, δίδαξε, έγραψε, και ενέπνευσε. Υπήρξε, και θεωρώ αυτό την πιο σημαντική συμβολή του, από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τη δημοτική γλώσσα, καθώς πολύ ορθά πίστευε πως η μόρφωση είναι δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι και σίγουρα να μην είναι προνόμιο για τους λίγους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε ένας άξιος προπομπός του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Το έργο του Ροδινού, πλούσιο σε φιλοσοφικά, θεολογικά και παιδαγωγικά κείμενα, αποδεικνύει μία ζωή αφιερωμένη στην αλήθεια, την έρευνα και την πνευματική πρόοδο, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, την Κύπρο ως τόπο ιδιαίτερης σημασίας του μείζονος Ελληνισμού. Την ίδια στιγμή, η ζωή και η δράση του Ροδινού υπενθυμίζει το καθήκον που έχουμε όλοι εμείς να τιμούμε μορφές που για αιώνες ήταν μόνο γνωστές στα ιστορικά αρχεία και στις ιστορικές πηγές. Το καθήκον μας δεν εξαντλείται σήμερα με αυτή τη σεμνή εκδήλωση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς φέρνουμε εδώ σχολεία, όχι μόνο από τη Λεμεσό, αλλά ανά το παγκύπριο για να γνωρίσουν αυτή την πανέμορφη κοινότητα σας και τη δράση αυτών των λόγιων που τιμούμε σήμερα, δράσεις σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας.

Η πορεία και η σπουδαία παρακαταθήκη του Ροδινού συνιστά τη συνεισφορά που μοιράζει διαχρονικά ο Ελληνισμός και η ελληνική παιδεία στον κόσμο. Η παιδεία μας, που μαζί με τη θρησκεία μας, είναι ο συνεκτικός κρίκος που κράτησε το έθνος μας ζωντανό, αλλά και τον λαό μας όρθιο, σε στιγμές πολύ δύσκολες για την επιβίωσή του και γεμάτες προκλήσεις. Η παιδεία που είναι ο πιο ισχυρός πυλώνας στον οποίο εδράστηκε η διανοητική αναζήτηση, η σύγχρονη σκέψη, το κλασικό πνεύμα αλλά και ο φορέας των υψηλών αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Η συνέχιση και η διάδοση της ελληνικής παιδείας, την οποία κουβαλούμε με περηφάνεια, είναι το δικό μας χρέος απέναντι στη νέα γενιά του τόπου μας, απέναντι στους απανταχού Έλληνες, απέναντι στον κόσμο. Αυτό το χρέος θέτουμε στο επίκεντρο των πολιτικών και σχεδιασμών μας για την παιδεία. Επικεντρωνόμαστε ουσιαστικά στην παιδεία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα ως το θεμέλιο στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η πρόοδος και η ευημερία του λαού μας. Στην Παιδεία που επηρεάζει οριζόντια όλες τις πολιτικές μας και, όπως κατ΄ επανάληψη έχω αναφέρει, η Παιδεία μαζί με την Υγεία, είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες μας, είναι η ελάχιστη υποχρέωση μας προς τους πολίτες για βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Και επειδή ο Πρόεδρος της κοινότητας αναφέρθηκε στον αριθμό των διαμενόντων στην κοινότητα, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για τις ορεινές μας περιοχές, να διασφαλίσουμε πρωτίστως ότι υπάρχουν υπηρεσίες παιδείας και υγείας, γιατί είναι τα πρώτα δύο που ένα νεαρό ζευγάρι θα σκεφθεί για να έρθει να ζήσει σε αυτές τις κοινότητες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που θεωρώ ότι είναι εφικτό και μπορούμε να το κερδίσουμε.

Οι σχεδιασμοί που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, στόχο έχουν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά μας όλες εκείνες τις αξίες που πηγάζουν από την ανθρωπιστική και συμπεριληπτική παιδεία. Μέσα από την πολύπλευρη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των νέων μας, όπως επίσης τη δια βίου μάθηση, θέλουμε οι πολίτες της Κύπρου να χαρακτηρίζονται από δεξιότητες, καλλιεργημένο πνεύμα, κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα και συνείδηση.

Με το μνημείο που εγκαινιάζουμε σήμερα, δεν τιμούμε απλώς τέσσερεις λόγιους, τιμούμε το ίδιο το πνεύμα της Κύπρου και του λαού μας που αντιστέκεται και δημιουργεί μέσα στους αιώνες, παρά τις αντιξοότητες και τις συνεχείς προκλήσεις.

Και γι’ αυτό επιτρέψτε μου να συγχαρώ ιδιαίτερα όσους είχαν την πρωτοβουλία για την ανέγερση του μνημείου προς τιμήν του Νεόφυτου Ροδινού: Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιούς, τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων καθώς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η Εκκλησία με βοήθεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων ολοκλήρωσε το 2024 ένα σημαντικό, θρησκευτικό μνημείο της κοινότητας (εκκλησία Αγίας Μαρίνας). Μια μικρή κοινότητα σε πληθυσμό αλλά με βαθιές ιστορικές ρίζες και με ιδιαίτερα φιλόξενους και φιλοπρόοδους κατοίκους.

Χαίρομαι που είμαι ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέπτομαι την κοινότητα σας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας το αίτημα που έχετε για το κτήριο του παλιού δημοτικού σχολείου, θα προχωρήσουμε με την αποκατάστασή του, έχουμε λάβει την πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις, προς όφελος της κοινότητας και των κατοίκων της, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με την πλατεία, την Εκκλησία, ένας χώρος πολιτιστικός για την κοινότητα που θα βοηθήσει, έτσι ώστε μέσα από εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, να έρθουν ακόμη περισσότεροι επισκέπτες στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει η σημερινή μας προσπάθεια να ολοκληρωθεί με τη σημερινή εκδήλωση. Τώρα ξεκινά η δουλειά και σε συνεννόηση με την Υπουργό Παιδείας, την Υφυπουργό Πολιτισμού και τον Υφυπουργό Τουρισμού να αναδείξουμε αυτά τα μέρη του τόπου μας, αυτά τα χωριά για τα οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι.

Με αυτά τα λόγια, με συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα στις δύσκολες στιγμές που έχουμε μπροστά μας, εγκαινιάζουμε το Μνημείο των λόγιων της κοινότητας. Είθε η ζωή και το πολύ σημαντικό έργο τους να αποτελούν φάρο καθοδήγησης για όλους μας, να ενισχύουν την προσπάθειά μας να προάγουμε την παιδεία, να τιμούμε την Ιστορία μας και να κρατάμε αναμμένο το οικουμενικό φως του ελληνικού πνεύματος για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.