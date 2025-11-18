Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» και ένα από τα έξοδα στοιβάζονται που στην καθημερινότητα μας είναι τα καύσιμα.

Μιλώντας στο ThemaOnlilne, o Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου ανέφερε ότι «στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή»

«Είχαμε μια αύξηση περίπου 2,7 σεντς το λίτρο προς τα πάνω. Στα υπόλοιπα καύσιμα είχαμε μικροπράγματα που είναι αμελητέα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, η τιμή διεθνώς είναι σταθερή. Λογικά δεν θα πρέπει να έχουμε μεγάλες αλλαγές», είπε χαρακτηριστικά.

Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τις τιμές των καυσίμων που είναι τώρα (17/11) στην αγορά όπως και τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια.

Δείτε αναλυτικά:

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,339

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,278

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,408

Τα φθηνότερα:

Τα ακριβότερα:

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,400

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,308

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,549

Τα φθηνότερα:

Τα ακριβότερα:

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,448

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,383

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,519

Τα φθηνότερα:

Τα ακριβότερα: