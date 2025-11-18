Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Οι υποχρεώσεις «τρέχουν» και ένα από τα έξοδα στοιβάζονται που στην καθημερινότητα μας είναι τα καύσιμα.
Μιλώντας στο ThemaOnlilne, o Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου ανέφερε ότι «στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή»
«Είχαμε μια αύξηση περίπου 2,7 σεντς το λίτρο προς τα πάνω. Στα υπόλοιπα καύσιμα είχαμε μικροπράγματα που είναι αμελητέα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, η τιμή διεθνώς είναι σταθερή. Λογικά δεν θα πρέπει να έχουμε μεγάλες αλλαγές», είπε χαρακτηριστικά.
Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τις τιμές των καυσίμων που είναι τώρα (17/11) στην αγορά όπως και τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια.
Δείτε αναλυτικά:
Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,339
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,278
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,408
Τα φθηνότερα:
Τα ακριβότερα:
Αμόλυβδη 98
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,400
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,308
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,549
Τα φθηνότερα:
Τα ακριβότερα:
Πετρέλαιο Κίνησης
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,448
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,383
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,519
Τα φθηνότερα:
Τα ακριβότερα: