Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα

 18.11.2025 - 06:52
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα

Σήμερα Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πλάτωνας,
Πλάτων,
Πλατωνία,
Πλατώνα.

Άγιος Πλάτωνας

Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγότανε από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικρός Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου.

Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ’ όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους.

Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του (306 μ.Χ.). Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:09 – Δύση ήλιου: 17:11
🌑 Σελήνη 27.9 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχει μοναδική χημεία στον έρωτα; Τι λέει η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απελευθερώστε την ένταση: Τέσσερις ασκήσεις με την «σφραγίδα» του Χάρβαρντ για... δυνατούς ώμους

 18.11.2025 - 06:42
Επόμενο άρθρο

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Απορρίπτει η Χαμάς

 18.11.2025 - 06:56
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επίσημη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 9:30 στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ χωρίς την παρουσία του ΟΗΕ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, προχώρησε στη σύγκληση σύσκεψης του συμβουλίου πολιτικών κομμάτων των κατεχομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

  •  18.11.2025 - 06:23
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

  •  18.11.2025 - 06:28
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»

Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»

  •  18.11.2025 - 06:24
Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Απορρίπτει η Χαμάς

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Απορρίπτει η Χαμάς

  •  18.11.2025 - 06:56
Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

  •  18.11.2025 - 08:00
Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία

  •  18.11.2025 - 07:19
Έπεσε σκύλος σε γκρεμό στη Λεμεσό – «Έτρεξε» για διάσωση η ΕΜΑΚ

Έπεσε σκύλος σε γκρεμό στη Λεμεσό – «Έτρεξε» για διάσωση η ΕΜΑΚ

  •  18.11.2025 - 08:23
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  18.11.2025 - 06:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα