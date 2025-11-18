Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονου από τη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65 μ. περίπου, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε γκρίζο παντελόνι, πράσινη φανέλα και σκούρο μπλε μπουφάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.