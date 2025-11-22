Βίντεο: Ο 58χρονος είχε απασχολήσει ξανά για μαχαιρώματα πριν τη δολοφονία του Αλέξανδρου στην Πάφο - Άφαντο το φονικό μαχαίρι

Ο Αλέξανδρος Αντωνίου, 26 ετών από την Πάφο, υπέκυψε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί, ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό. Ο θάνατός του οδήγησε στην έκδοση νέου εντάλματος για φόνο εκ προμελέτης εναντίον του 58χρονου, ο οποίος ήδη τελούσε υπό κράτηση για την υπόθεση.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη έξω από περίπτερο στα Κονιά, όταν ο δράστης εντόπισε τον 26χρονο και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην τραχεία, στο κεφάλι και στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα και δράστης είχαν εμπλακεί σε ένταση καθώς ο 26χρονος διατηρούσε στο παρελθόν δεσμό με την κόρη του 58χρονου. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από το συμβάν, η 25χρονη κόρη είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι ο 26χρονος την απειλούσε και είχε προκαλέσει ζημιές στους τροχούς του αυτοκινήτου της.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, αφού ο κατηγορούμενος δεν συνεργάζεται. Σύμφωνα με το Κεντρικό Δελτίο του Alpha, ο 58χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία και τη δεκαετία του ’90 για παρόμοιες υποθέσεις τραυματισμών με μαχαίρι.

Δείτε το βίντεο: