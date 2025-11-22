Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

 22.11.2025 - 21:58
Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

Παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν πιο αυστηρή από όσο έπρεπε, αλλά ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό συνέβη η δασκάλα η οποία κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», η δασκάλα υποστήριξε ότι το έκανε για να προστατεύσει το παιδί και την οικογένειά του, ενώ κατηγόρησε τη διοίκηση του σχολείου για αποσιώπηση του γεγονότος.

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και την δασκάλα άμα την αγαπάνε. Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι», είπε η δασκάλα.

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος κι αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο; Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Αν και η ίδια κατηγορεί τη διοίκηση του σχολείου για προσπάθεια αποσιώπησης του περιστατικού, αποφάσισε να καταγγείλει το γεγονός στην αστυνομία μετά από τέσσερις ημέρες. «Μετά από 4 μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, αφού πρώτα ενημέρωσα τους συναδέλφους και τον διευθυντή, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Αυτό ήταν πολύ άσχημο, ειδικά για μια δασκάλα με 25 χρόνια προϋπηρεσία», εξήγησε.

Η ίδια αναφέρθηκε σε ένα παλαιότερο περιστατικό, όπου μια άλλη δασκάλα είχε αμέσως αναφέρει στην διεύθυνση σχολείου όταν ένας μαθητής της έδειξε το γεννητικό του όργανο. «Ο διευθυντής εκείνη τη φορά πήρε αμέσως τους γονείς τηλέφωνο, ενώ σε εμένα δεν έγινε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κακοποίηση από τον πρώην σύζυγο

Η 55χρονη γυναίκα προχώρησε και σε μια εξομολόγηση για τα 30 χρόνια κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της. «Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ότι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Τον φοβόμουνα και υπέφερα πάρα πολύ», είπε, περιγράφοντας τη φρίκη της καθημερινής της ζωής μαζί του. Χώρισε πέρσι και κατήγγειλε το πρώην σύζυγό της για την κακοποίησή της.

«Έκανα καταγγελία και έφτασαν 7 άτομα να μας χωρίσουν. Έβριζε, βλαστημούσε και καταριόταν εμένα και τα παιδιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια με έσωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στο Θεό», αποκάλυψε η ίδια, τονίζοντας την απόγνωση που βίωνε.

Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό, ενώ προχώρησε στη μετακίνηση της δασκάλας σε άλλη σχολική μονάδα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Επανασυνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τον 26χρονο Αλέξανδρο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 58χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις που αφορούσαν τραυματισμούς με μαχαίρι, πριν προχωρήσει στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 26χρονο στα Κονιά.

