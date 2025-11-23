Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου

«Τις εξελίξεις θα καθορίσουν αυτά που δεν συζητήθηκαν» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος της εφημερίδας «Αλήθεια», που αναφέρει ότι στην πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν έγινε σημαντικό βήμα όχι προς τη λύση, αλλά προς αποκατάσταση της διαδικασίας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Έρχιουρμαν κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν τήρησε όσα συμφώνησαν μεταξύ τους. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στον διορισμό νέου Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ, κάνοντας λόγο για θεσμική υπερέκταση.

Ο «Πολίτης» με τίτλο, στο κύριο του θέμα, «Το παιχνίδι των βουλευτικών δεν έχει τελειώσει ακόμα» δημοσιεύει δηλώσεις εκλογολόγων που θεωρούν ότι θα προκύψουν πολλές εκπλήξεις στις επερχόμενες εκλογές και διαφορετική κατάταξη των κομμάτων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στα αστικά απόβλητα, κάνοντας λόγο για «μαύρη τρύπα» στη διαχείρισή τους. Εξάλλου, αναφέρεται σε νομοσχέδια που φέρνουν αλλαγές σε έδρες, ψηφοδέλτια και στη διαφήμιση.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Τι αλλάζει στο Κυπριακό και τι παραμένει το ίδιο», προβαίνοντας σε μια αποτίμηση της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο θέμα των κρατητηρίων, κάνοντας λόγο για «σπασμένο τηλέφωνο» στην ηγεσία της Αστυνομίας. Εξάλλου, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο φόρος εισοδήματος «βάζει χέρι» σε μετοχές για χρέη άνω των €100.000.

«Η Χαραυγή» με τίτλο στο κύριο της θέμα «Παράθυρο επαναφοράς στις ράγες των διαπραγματεύσεων» αναφέρει ότι κλειδί για την πρόοδο είναι οι ενδιάμεσες και δημιουργικές προτάσεις στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η ακρίβεια τσακίζει παραγωγούς και καταναλωτές. Αλλού,η εφημερίδα δημοσιεύει συνέντευξη του Προέδρου της ΑΗΚ, Γιώργου Πέτρου, ο οποίος αναφέρει ότι η ΑΗΚ βλέπει τον ανταγωνισμό ως πρόκληση.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Sunday Mail" με τίτλο στο κύριο της θέμα «Πόσα τελικά θα κοστίσει το καλώδιο GSI;» αναφέρει ότι νέα μελέτη μπορεί να δώσει απάντηση καθώς οι υποστηρικτές του καλωδίου λένε ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνει αλλά πότε θα γίνει το έργο. Η εφημερίδα δημοσιεύει επίσης πρωτοσέλιδα φωτογραφία με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην έκθεση φωτογραφίας του ΓΤΠ για τα 70 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για τις αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από Fitch και Moody’s, στις οποίες σημείωσε ότι οι συνετές κυβερνητικές πολιτικές είναι η κινητήρια δύναμη μιας εξαιρετικής οικονομίας.

Η εβδομαδιαία «Η Καθημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Αλλάζει χέρια η κυπριακή γη» σημειώνει ότι Ρώσοι, Ισραηλινοί, Λιβανέζοι και Κινέζοι κατέχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις αγορές ακινήτων στην Κύπρο, παραθέτοντας στοιχεία. Εξάλλου, η εφημερίδα αναφέρεται στην έλλειψη βροχής και στις λιτανείες για αντιμετώπισή τη . Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα επιζητεί τερματισμό της "απομόνωσή"ς της.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Το μαύρο χρήμα της πορνείας», κάνοντας λόγο για "γκρίζο" νομικό πλαίσιο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «τουρκική λίμνη» στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω τουρκικών ασκήσεων, προειδοποιώντας για παγίδα να γίνει αποδεκτός ο Αττίλας μέσω της Εθνικής Φρουράς, μέσα από τους όρους Έρχιουρμαν για το Κυπριακό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Παιδείας πήρε τον ρόλο του άτυπου διαμεσολαβητή.