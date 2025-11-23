Ανοίγουν οι αιτήσεις! Ποιοι θα πάρουν επιχορήγηση για πάρκα, μονοπάτια, κατασκηνωτικούς χώρους και Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την παρούσα δράση, το Υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία, την ανάδειξη και την βιωσιμότητα των δασικών οικοσυστημάτων της Κύπρου, εστιάζοντας στη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών δασικής αναψυχής, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών, ενώ παράλληλα θα προάγουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία και τη σημασία της διατήρησής τους.

Όπως σημειώνεται, τα δάση της Κύπρου και η βιοποικιλότητά τους αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο από τις πυρκαγιές, που κατά κύριο λόγο οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τα δάση μέσω της διαχείρισης παραγόντων που συμβάλλουν στην έκρηξη πυρκαγιών και ιδιαίτερα του ανθρώπινου παράγοντα, κυρίως κατά τη χρήση των δασών για σκοπούς αναψυχής.

Επιπλέον, διαμέσου των έργων αναψυχής, όπως είναι τα θεματικά μονοπάτια, θα επιτευχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, η οποία θα συνδράμει στην αναγνώριση της σημασίας διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας στα δάση. Η Παρέμβαση στοχεύει, επίσης, στον σχεδιασμό και στη δημιουργία υποδομών δασικής αναψυχής για οργάνωση επισκεπτών με σκοπό την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη γνωριμία και ενδυνάμωση της σχέσης πολίτη με το δάσος, την ενημέρωση τους για τις αξίες των δασών και τη διατήρησή τους.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν: αναβάθμιση Αναψυχής των Εθνικών Δασικών Πάρκων, με στόχο την ασφαλή και βιώσιμη επισκεψιμότητα, δημιουργία και αναβάθμιση κατασκηνωτικών χώρων, με έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την οικολογική διαχείριση, δημιουργία και αναβάθμιση μικρών εκδρομικών χώρων και μονοπατιών, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση και την εμπειρία του φυσικού περιβάλλοντος, αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για την προώθηση της αειφορίας και της διατήρησης των φυσικών πόρων και ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς, με στόχο την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής αξίας των δασών.

Η δράση απευθύνεται σε διάφορους φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης των δασών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι: κρατικές Αρχές και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ενώσεις τους, οργανώσεις Δημοσίου Δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, σύνδεσμοι γονέων, φορείς προσκόπων, εκκλησιαστικές, μοναστηριακές και άλλες θρησκευτικές αρχές.

Η δράση είναι εφαρμόσιμη σε δάση και δασώδεις περιοχές σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου το Κράτος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα των φυσικών δασικών εκτάσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του FAO (Forest Resource Assessment 2015).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αντλήσουν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής και τα απαραίτητα έντυπα από τις επίσημες ιστοσελίδες της ΚΑΠ, του ΚΟΑΠ και του Τμήματος Δασών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2026 και γίνεται στα πιο κάτω Δασικά Γραφεία: