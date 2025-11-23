Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιτέλους αλλάζει ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

 23.11.2025 - 20:55
Επιτέλους αλλάζει ο καιρός: Πότε και που αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη μέχρι και τη Δευτέρα.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά ή και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και τα νότια αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος.

 

