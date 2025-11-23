VIDEO-Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Δεν κατάλαβε ότι τον χτύπησε και τον παρέσυρε 500 μέτρα - Πλάνα από το σημείο
23.11.2025 - 21:20
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο συνέβη τα ξημερώματα σήμερα (23/11) στη Λεμεσό, όπου έχασε τη ζωή του ο Ahmad Al Matar, 20 ετών από τη Συρία.
Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.30π.μ., ενώ 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 20χρονος. Ακολούθως, το αυτοκίνητο του 26χρονου, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονη και ακινητοποιήθηκε εντός της διαχωριστικής νησίδας του δρόμου.
