VIDEO-Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Δεν κατάλαβε ότι τον χτύπησε και τον παρέσυρε 500 μέτρα - Πλάνα από το σημείο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο συνέβη τα ξημερώματα σήμερα (23/11) στη Λεμεσό, όπου έχασε τη ζωή του ο Ahmad Al Matar, 20 ετών από τη Συρία.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.30π.μ., ενώ 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 20χρονος. Ακολούθως, το αυτοκίνητο του 26χρονου, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονη και ακινητοποιήθηκε εντός της διαχωριστικής νησίδας του δρόμου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, σύμφωνα με μαρτυρία, ο 20χρονος ποδηλάτης οδηγούσε στη μέση του δρόμου και όχι στην ποδηλατολωρίδα, ενώ επίσης δεν έφερε κράνος.

Ο 26χρονος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε με αυξημένη ταχύτητα, δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί τον ποδηλάτη αφού το σημείο της σύγκρουσης με το σημείο που κατέληξαν, είχαν 500 μέτρα απόσταση.

Ο 26χρονος και η 48χρονη δεν τραυματίστηκαν. O 26χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 49μg% αντί 22μg%, καθώς και σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, με θετική ένδειξη.