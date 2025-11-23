ΥΠΕΣ: «Θετική η πρώτη συνάντηση ΠτΔ με τον νέο Τ/κ ηγέτη - Μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, πριν από μερικές μέρες, αποτιμάται θετικά και μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την επίτευξη του στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Αμμόχωστος αποτελεί την προμετωπίδα των προσπαθειών μας για διάρρηξη του αδιεξόδου.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, σταθερή θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ξεκάθαρη: η Αμμόχωστος μπορεί να αποτελέσει το πιο ουσιαστικό και απτό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εάν η κατοχική Τουρκία εφαρμόσει τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και αποδείξει την βούλησή της για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου.

Σε ομιλία, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, σε εκδήλωση στη Λάρνακα, με αφορμή τα 10 χρόνια από τη διδυμοποίηση του Γερανίου Αμμοχώστου και του Γερανίου Ρεθύμνου Κρήτης, ο κ. Ιωάννου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε εκ νέου την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να προσέλθει σε μια νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ, ακόμα και πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, με συγκεκριμένες προτάσεις και θετική προσέγγιση.

«Είναι η ώρα να γίνουν οι κινήσεις εκείνες που θα επιτρέψουν να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος επί των σημαντικών ζητημάτων και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης», υπογράμμισε.

«Όραμά μας είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα Ψηφίσματα των ΗΕ, με πλήρη σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ», πρόσθεσε.

Ένα κράτος ελεύθερο, όπως είπε, χωρίς στρατό κατοχής, εγγυήτριες δυνάμεις και επεμβατικά δικαιώματα και «μια χώρα σύγχρονη, επανενωμένη, που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες της τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι».

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η κατάσταση πραγμάτων που επιχειρεί να επιβάλει η τουρκική πλευρά στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού μας δεν είναι αποδεκτή».

Πρόσθεσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ρεαλισμό και συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο, διά της διπλωματικής οδού, για να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και να επανέλθουμε στον διάλογο, επί του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση των όσων συζητήθηκαν στο Crans-Montana το 2017.

«Η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην αναζήτηση λύσης, μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση της πατρίδας μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι «στον πολυετή αγώνα μας για απελευθέρωση της Κύπρου, η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αταλάντευτος συνοδοιπόρος».

Ανέφερε ότι «η κοινή θέση μας είναι σαφής: η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και να αποκαθιστά πλήρως την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε κάθε επαφή με την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον ελληνικό λαό, επιβεβαιώνεται η στήριξη και η αλληλεγγύη – ένα μήνυμα που μας υπενθυμίζει πως η Κύπρος δεν είναι μόνη, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «για 51 χρόνια η πατρίδα μας, η Κύπρος, παραμένει υπό κατοχή» και «συνεχίζουμε να βιώνουμε τις συνέπειες του βίαιου ξεριζωμού, της απώλειας περιουσιών και θεμελιωδών ελευθεριών, της σύλησης των μνημείων και των εκκλησιών μας».

«Συνεχίζουμε να ζούμε στην προσφυγιά, θρηνώντας τους νεκρούς μας και προσμένοντας την επιστροφή των αγνοουμένων μας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην διδυμοποίηση του Γερανίου Αμμοχώστου και του Γερανίου Ρεθύμνου Κρήτης, ο κ. Ιωάννου είπε ότι η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση της υπογραφής της διδυμοποίησης των δύο κοινοτήτων, αλλά «σηματοδοτεί μια δεκαετία ουσιαστικών συνεργασιών, ανταλλαγών, κοινών εμπειριών και, κυρίως, ανθρώπινων σχέσεων που εξελίχθηκαν, ωρίμασαν και αποτελούν σήμερα παράδειγμα προς μίμηση».

«Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη των διαχρονικών και άρρηκτων δεσμών μεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδας συνολικά», πρόσθεσε.

Δεσμών γλωσσικών, πολιτισμικών, πολιτικών και ιστορικών, βαθιά πνευματικών, όπως είπε, που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από κοινές δοκιμασίες και αγώνες, αλλά και από την προσήλωση στις αξίες και τα ιδανικά του ελληνισμού: τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Ο ΥΠΕΣ είπε ότι η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας εκτείνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας: στην παιδεία, τον πολιτισμό, την άμυνα, την ενέργεια, την έρευνα και την καινοτομία. «Όμως, η μεγαλύτερη δύναμη του δεσμού Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν οι άνθρωποί τους, οι λαοί που, μέσα από αμέτρητες καθημερινές ιστορίες και αδελφικές φιλίες, διαμορφώνουν το κοινό τους όραμα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ