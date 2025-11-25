Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τον αγώνα Ομόνοια-Ντινάμο Κιέβου - Όλες οι διευθετήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τον αγώνα Ομόνοια-Ντινάμο Κιέβου - Όλες οι διευθετήσεις

 25.11.2025 - 10:08
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τον αγώνα Ομόνοια-Ντινάμο Κιέβου - Όλες οι διευθετήσεις

Η Αστυνομία, με ανακοίνωση, ενημερώνει για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για τον 4ο αγώνα του League Phase του UEFA Conference League, μεταξύ των ομάδων ΟΜΟΝΟΙΑ – DYNAMO KYIV (ΚΙΕΒΟ), που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27.11.25 και ώρα 19.45, στο Στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία. Τονίζεται ότι ο αγώνας θα γίνει στην παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:45. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Θα διεξάγεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου.

Ανακοινώνεται ότι:

ΟΜΟΝΟΙΑ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα καταλάβουν τις δυτικές, βόρειες και ανατολικές κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και των φώτων τροχαίας Ορφανίδη και να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στον δυτικό και στον βόρειο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργήσουν τα δυτικά και βόρεια ταμεία για τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 17:30.

DYNAMO ΚΥΙΝV

Οι φίλαθλοι της DYNAMO KYIV θα καταλάβουν τις νότιες κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του Γ.Σ.Π. και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας και να σταθμεύσουν τα οχήματα και τα λεωφορεία στον νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργήσουν στο στάδιο ταμεία.

Οι οπαδοί της DYNAMO, μετά το πέρας του αγώνα, ενδέχεται να παραμείνουν στις κερκίδες μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών της Ομόνοιας, για σκοπούς ασφάλειας.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων

Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπό τους

Το σκαρφάλωμα στα κάγκελα του σταδίου δεν επιτρέπεται.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση κατά μήκος της οδού Φθιώτιδος μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο η οποία οδηγεί στη λεωφ. Ανεξαρτησίας. Οποιαδήποτε παράβαση εντοπιστεί, θα καταγγέλλεται εξωδίκως.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τα σημεία συλλογής προσωπικών αντικειμένων και για τις δύο ομάδες είναι τα δυτικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου όπως επίσης και στους δρόμους στην περιοχή του σταδίου. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πού έγινε αισθητός
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών – Μην το χάσετε
Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον θάνατο γιατρού - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού
Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών – Μην το χάσετε

 25.11.2025 - 09:59
Επόμενο άρθρο

Τι ώρα να τρώμε βραδινό το χειμώνα; Ιδού η απάντηση

 25.11.2025 - 10:26
Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Οκτώ χρόνια μετά το δραματικό ναυάγιο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, οι αναφορές του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο κρίσιμες πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ειδικότερα όσα εκτυλίχθηκαν στο περιβόητο τελευταίο δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

  •  25.11.2025 - 06:30
ΥΠΕΣ: Σταθερή και σθεναρή η υποστήριξη Κύπρου προς Ουκρανία

ΥΠΕΣ: Σταθερή και σθεναρή η υποστήριξη Κύπρου προς Ουκρανία

  •  25.11.2025 - 09:48
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πού έγινε αισθητός

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πού έγινε αισθητός

  •  25.11.2025 - 11:13
Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και με εγκαύματα

  •  25.11.2025 - 09:24
Βανδάλισαν τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Λάρνακας - Η έκκλήση του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

Βανδάλισαν τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Λάρνακας - Η έκκλήση του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.11.2025 - 11:34
Politico: Το δίλημμα Ζελένσκι είναι να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ ή να ρισκάρει και να βασιστεί στους διστακτικούς Ευρωπαίους

Politico: Το δίλημμα Ζελένσκι είναι να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ ή να ρισκάρει και να βασιστεί στους διστακτικούς Ευρωπαίους

  •  25.11.2025 - 11:53
Πληρώνεις online; Το «κόλπο» του ΕΟΑ Λάρνακας που σου χαρίζει έκπτωση σε κάθε λογαριασμό - Δες πώς θα την πάρεις

Πληρώνεις online; Το «κόλπο» του ΕΟΑ Λάρνακας που σου χαρίζει έκπτωση σε κάθε λογαριασμό - Δες πώς θα την πάρεις

  •  25.11.2025 - 10:38
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

  •  25.11.2025 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα