Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Σάββα Αγγελίδη: Τα όποια θέματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών - «Αναμενόμενη η κριτική των κομμάτων»

 25.11.2025 - 12:48
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση, παρά τις σχετικές φήμες.

«Χθες δεν είπα ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αλλά δεν υπέβαλε την παραίτηση του απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα», δήλωσε ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι τα δημοσιεύματα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «είμαι βέβαιος ότι δεν αναφέρονται σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση». Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα όποια θέματα που προκύπτουν θα πρέπει να επιλύονται μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν «σκιάσεις» και αμφιβολίες για τη λειτουργία τους.

«Αναμένω τέτοιου είδους κριτική»

Βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύματα, θεωρούν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έπρεπε να συγκαλέσει σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την αρμόδια Αρχή κατά της Διαφθοράς, προκειμένου να δοθεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Απαντώντας στις πιο πάνω επικρίσεις, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι «μιλούμε για Ανεξάρτητες Αρχές. Αν το πράξω θα κατηγορηθώ ότι επεμβαίνω στις ανεξάρτητες αρχές, αν δεν το πράξω πάλι κατηγορούμαι. Δεν με ενοχλεί, μπορούν να με κατηγορούν, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, άρα αναμένω τέτοιου είδους κριτική».

