Διπλωματικός μαραθώνιος για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι: Οι πιέσεις Τραμπ και η «τορπίλη» Πούτιν

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μας καλύπτει» δήλωσε αξιωματούχος του Κρεμλίνου, τονίζοντας πως δεν έχει, πάντως, ακόμη στα χέρια του το επίσημο κείμενο.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία και ότι τώρα περιμένει μια τροποποιημένη προσωρινή εκδοχή του σχεδίου μετά τον συντονισμό της Ουάσινγκτον με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Θα πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση για τη Ρωσία, αν η τροποποιημένη εκδοχή δεν αντανακλά αυτά που συζήτησαν ο Πούτιν και ο Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Η Μόσχα ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα ενημερώσουν τη Ρωσία, όταν τελειώσουν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται πως η νέα τροποποιημένη πρόταση των 19 και όχι 28 σημείων προβλέπει αλλαγές σε τρεις βασικούς άξονες:

-Παύση των εχθροπραξιών χωρίς άμεσες εδαφικές παραχωρήσεις.

-Ρητές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, με λογική «τύπου ΝΑΤΟ».

-Μεγαλύτερο ουκρανικό στρατό εν καιρώ ειρήνης.

«Ζυμώσεις» αλλά και αεροπορικά πλήγματα

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο, όπως και η Μόσχα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί «μαζικά» αεροπορικά πλήγματα του εχθρού στα εδάφη τους, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ και τουλάχιστον έξι από την ουκρανική πλευρά, όπου ο ενεργειακός τομέας και η πρωτεύουσα έγιναν για άλλη μια φορά στόχοι.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τη διεξαγωγή των συναντήσεων αυτών. «Δεν έχω τίποτα να σας πω. Παρακολουθούμε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε σε δημοσιογράφους κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα κυρίως με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και τη βρετανική εφημερίδα Financial Times, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Οι Financial Times υποστηρίζουν, επίσης, επικαλούμενοι πηγές που πρόσκεινται στις συζητήσεις, ότι ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) Κίριλο Μποντάνοφ είναι παρών στις συνομιλίες.

Παράλληλα, οι χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων», στον οποίο μετέχουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, πρόκειται να επαναλάβουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης τις συνομιλίες πάνω στο αμερικανικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times και το δίκτυο ABC, οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον στο σχέδιο των 19 σημείων.

«Κλειδώνει» το ταξίδι Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Όλα αυτά, ενώ το Κίεβο προετοιμάζει επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα για διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ επί του αμερικανικού σχεδίου.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Παράλληλα, αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Ο Πούτιν «παίζει» καθυστερήσεις

Ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάτι που θέλει και ο Ζελένσκι.

Ο Πούτιν, όμως, εμφανίζεται προσώρας αμετακίνητος, κερδίζει χρόνο και ελπίζει σε μια επωφελή έκβαση που θα κριθεί στις… καθυστερήσεις.

Πηγή: cnn.gr