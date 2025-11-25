Ecommbx
ΠτΔ: Θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στην «εθνική αποστολή» της Προεδρίας της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στην «εθνική αποστολή» της Προεδρίας της ΕΕ

 25.11.2025 - 16:12
ΠτΔ: Θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στην «εθνική αποστολή» της Προεδρίας της ΕΕ

Την αισιοδοξία ότι η Κύπρος θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά της κατά την Προεδρία της ΕΕ, εξέφρασε την Τρίτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντάς το ως «εθνική αποστολή».

«Σε λιγότερο από 40 μέρες θα αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι δηλώσεις έγιναν κατά την άφιξή του σε γεύμα με τους Πρέσβεις των Κρατών Μελών της ΕΕ, που παρέθεσε ο Πρέσβης της Δανίας, με την ευκαιρία της λήξης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Βλέπετε τις εξελίξεις με την Ουκρανία. Είναι τα θέματα τα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, είναι οι δικοί μας στόχοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο και είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι με επιτυχία θα ανταποκριθούμε σε αυτή την εθνική αποστολή», είπε.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Σάββα Αγγελίδη: Τα όποια θέματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών - «Αναμενόμενη η κριτική των κομμάτων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση, παρά τις σχετικές φήμες.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Σάββα Αγγελίδη: Τα όποια θέματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών - «Αναμενόμενη η κριτική των κομμάτων»

