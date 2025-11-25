Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

 25.11.2025 - 18:05
ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχές και τον Λίβανο συγκεκριμένα, έναν σημαντικό εταίρο με τον οποίο μοιραζόμαστε ιστορικά φιλικούς δεσμούς, κοινές προκλήσεις και στρατηγικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εμβάθυνσης των σχέσεων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βηρυτό, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ευρύτερων περιφερειακών πτυχών, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα έντονης και παραγωγικής περιόδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών, που αποτυπώνουν την αναβαθμισμένη δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, για ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και για την πορεία της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Κύπρος αποδίδει σταθερή σημασία στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του Λιβάνου, στοιχείο καθοριστικό για το σύνολο της περιοχής.

Παράλληλα, η επίσκεψη δημιουργεί την ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Λιβάνου, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ προς τον Λίβανο, η Κύπρος παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης ΕΕ -Λιβάνου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στον Λίβανο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανατράπηκε άρμα μάχης – Στο νοσοκομείο δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών – Μην το χάσετε
Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον θάνατο γιατρού - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πού έγινε αισθητός
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ για περιορισμό της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ΑΠΕ σε εύφορη γεωργική γη

 25.11.2025 - 17:42
Επόμενο άρθρο

Καιρός: Ομίχλη και βροχές το βράδυ – Ποιες περιοχές επηρεάζονται – Μέχρι πότε θα συνεχίσουν τα φαινόμενα

 25.11.2025 - 18:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  25.11.2025 - 18:05
Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

  •  25.11.2025 - 13:26
Ουκρανικό «ναι» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Ουκρανικό «ναι» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

  •  25.11.2025 - 15:20
Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

  •  25.11.2025 - 17:00
Την «πάτησε» με το «ΓεΣΥ» - 30 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Προσοχή σε ύποπτα SMS - Δείτε φωτογραφία

Την «πάτησε» με το «ΓεΣΥ» - 30 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Προσοχή σε ύποπτα SMS - Δείτε φωτογραφία

  •  25.11.2025 - 17:22
Πλημμύρισε η Κύπρος: Δρόμοι ποτάμια και ζημιές παντού - Τα βίντεο που «μιλούν» από μόνα τους

Πλημμύρισε η Κύπρος: Δρόμοι ποτάμια και ζημιές παντού - Τα βίντεο που «μιλούν» από μόνα τους

  •  25.11.2025 - 16:00
Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

  •  25.11.2025 - 15:30
Αθλητικό παρασκήνιο: ΑΠΟΕΛ: «Χάνει» τον Πιέρο για ένα μήνα

Αθλητικό παρασκήνιο: ΑΠΟΕΛ: «Χάνει» τον Πιέρο για ένα μήνα

  •  25.11.2025 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα