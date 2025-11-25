Πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ για περιορισμό της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ΑΠΕ σε εύφορη γεωργική γη

Η πρόταση προνοεί την απαγόρευση της τοποθέτησης εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς εντός γεωργικής γης χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων προς όφελος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, μετά τη συνεδρία, «στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας αναδείξαμε το πρόβλημα και ασκήσαμε έντονες πιέσεις προς την εκτελεστική εξουσία για αυστηροποίηση και οφείλω να σημειώσω και να χαιρετίσω την κοινή θέση όλων των μελών της Επιτροπής προς αυτή τη κατεύθυνση».

Δυστυχώς, ανέφερε, παρά την αναγνώριση του προβλήματος και την δέσμευση των τριών αρμόδιων Υπουργών για προστασία της γεωργικής γης με τροποποίηση της υπουργικής εντολής που ρυθμίζει τα θέματα οριοθέτησης έργων ΑΠΕ, οι δεσμεύσεις έμειναν στα λόγια.

Πρόσθεσε πως η υπουργική εντολή τροποποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε το 2024 αλλά δυστυχώς δεν περιλαμβάνει ουσιώδεις αλλαγές με αποτέλεσμα η άναρχη εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη να συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, κανένα είδος γεωργικής γης δεν έχει συμπεριληφθεί σε περιοχές αποκλεισμού ΑΠΕ και ακόμη και οι πιο εύφορες περιοχές γεωργικής γης περιλαμβάνονται όπως και προηγουμένως στις περιοχές εξέτασης κατά περίπτωση.

«Θα συνεχίσουμε την κατ’ άρθρο συζήτηση της Πρότασης Νόμου στην επόμενη συνεδρία την ερχόμενη Τρίτη, ευελπιστώντας ότι θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 4 Δεκεμβρίου», είπε και σημείωσε απαντώντας σε ερώτηση πως έχει γεμίσει διάσπαρτα η γεωργική γη με φωτοβολταϊκά πάρκα από την Δερύνεια μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς.