ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ομίχλη και βροχές το βράδυ – Ποιες περιοχές επηρεάζονται – Μέχρι πότε θα συνεχίσουν τα φαινόμενα

 25.11.2025 - 18:20
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια παράλια. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί στα δυτικά και βόρεια λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, μετά την διάλυση της τοπικής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 και αργότερα μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Το Σάββατο, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από αργά το απόγευμα και μετά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

