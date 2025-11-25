Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτο πνεύμα των Χριστουγέννων και η Αθήνα; Πότε φωταγωγείται το δέντρο - H μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα
ΕΛΛΑΔΑ

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και η Αθήνα; Πότε φωταγωγείται το δέντρο - H μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα

 25.11.2025 - 18:44
Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και η Αθήνα; Πότε φωταγωγείται το δέντρο - H μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα

Η Αθήνα εγκαινιάζει και επίσημα τη φετινή εορταστική περίοδο, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 θα δοθεί το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για όλες και όλους, αναφέρει ο δήμος Αθηναίων.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Η βραδιά ξεκινά στις 17.00 με μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα κάνει μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Στις 19.30, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας Συντάγματος.

Από τις 18.30 έως τις 20.30, ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει, το χριστουγεννιάτικο live show, με επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και διασκευές.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα, Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα, Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο, Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα, Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο, Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (Διδασκαλία, διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης),

Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανατράπηκε άρμα μάχης – Στο νοσοκομείο δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία φέρνει ένα μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών – Μην το χάσετε
Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον θάνατο γιατρού - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο βίντεο: Κεραυνός σκάει μέσα σε γειτονιά της Λεμεσού
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πού έγινε αισθητός
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που παράνομη κόντρα καταλήγει σε σύγκρουση – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, προβληματισμένη η Αστυνομία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Ομίχλη και βροχές το βράδυ – Ποιες περιοχές επηρεάζονται – Μέχρι πότε θα συνεχίσουν τα φαινόμενα

 25.11.2025 - 18:20
Επόμενο άρθρο

Μετράνε ζημιές στο Αυγόρου – Ζημιές σε στέγες σπιτιών και φωτοβολταϊκά από τον ανεμοστρόβιλο – Έμειναν χωρίς ρεύμα

 25.11.2025 - 19:04
ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  25.11.2025 - 18:05
Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

  •  25.11.2025 - 13:26
Ουκρανικό «ναι» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Ουκρανικό «ναι» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

  •  25.11.2025 - 15:20
Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

  •  25.11.2025 - 17:00
Την «πάτησε» με το «ΓεΣΥ» - 30 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Προσοχή σε ύποπτα SMS - Δείτε φωτογραφία

Την «πάτησε» με το «ΓεΣΥ» - 30 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Προσοχή σε ύποπτα SMS - Δείτε φωτογραφία

  •  25.11.2025 - 17:22
Πλημμύρισε η Κύπρος: Δρόμοι ποτάμια και ζημιές παντού - Τα βίντεο που «μιλούν» από μόνα τους

Πλημμύρισε η Κύπρος: Δρόμοι ποτάμια και ζημιές παντού - Τα βίντεο που «μιλούν» από μόνα τους

  •  25.11.2025 - 16:00
Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

  •  25.11.2025 - 15:30
Αθλητικό παρασκήνιο: ΑΠΟΕΛ: «Χάνει» τον Πιέρο για ένα μήνα

Αθλητικό παρασκήνιο: ΑΠΟΕΛ: «Χάνει» τον Πιέρο για ένα μήνα

  •  25.11.2025 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα