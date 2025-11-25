Μετράνε ζημιές στο Αυγόρου – Ζημιές σε στέγες σπιτιών και φωτοβολταϊκά από τον ανεμοστρόβιλο – Έμειναν χωρίς ρεύμα

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια Έπαρχος Αμμοχώστου Φρόσω Γεωργίου, «οκτώ περίπου ιδιοκτήτες υποστατικών επικοινώνησαν με την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και ανέφεραν ότι υπέστησαν ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε γύρω στη μία το μεσημέρι την κοινότητα Αυγόρου. Επίσης είχαμε και δύο περιστατικά στο Φρέναρος».

Πρόσθεσε ότι «η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου απέστειλε δύο συνεργεία, ένα στο Αυγόρου και ένα στο Φρέναρος προκειμένου να δουν την κατάσταση, να βγάλουν φωτογραφίες και να έχουμε έτσι μια εκτίμηση της κατάστασης του τι ακριβώς συνέβη και ποιες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο».

Ακόμα συνέχισε η κα. Γεωργίου «για τα γεγονότα και τις ζημιές έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ουσιαστικά ο ανεμοστρόβιλος υφήρπασε στέγες, φωτοβολταϊκά συστήματα και θερμοσίφωνες, που βρίσκονταν πάνω σε στέγες, ενώ υπήρχαν και πτώσεις δέντρων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η αναπληρώτρια Επαρχος Αμμοχώστου είπε πως «τα συνεργεία εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς έγινε. Για το αποτέλεσμα θα ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα δώσει οδηγίες για το τι μέλλει γενέσθαι», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι από τον ανεμοστρόβιλο σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στο Αυγόρου και σύμφωνα με ενημέρωση από την ΑΗΚ, προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Στο σημείο μετέβησαν συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού για αποκατάσταση της βλάβης.

Ακόμα ο ανεμοστρόβιλος άρπαξε κεραμίδια από τη στέγη σπιτιού με αποτέλεσμα αυτό να πλημμυρίσει ενώ άρπαξε και τον κομπρεσόρο κλιματιστικού που βρισκόταν στην στέγη οικίας.